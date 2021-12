annonse

NHO slår alarm. Strømutgiftene til næringslivet vil gå opp femti prosent. Dette utgjør seks milliarder kroner i økte kostnader.

På Jæren har 15 gartneriarbeidere mistet jobben, og i tillegg er 17 permitterte. Gartneriet må også kaste agurkplanter. De kunne gitt en halv million agurker på nyåret. Strømprisen er årsaken.

– Det er dramatiske følger dette får, seier Kåre Wiig til NRK.

Han driver det 60 mål store Wiig gartneri i Klepp på Jæren, et av de største i landet. Hvis han skrur av varmen, dør levebrødet hans. Men når han må betale så mye for strømmen som nå, taper han penger.

50 prosent høyere strømregning

Det er ikke bare husholdningene som merker strømprisen. Norsk næringsliv vil få en ekstra strømregning på minst seks milliarder kroner.

– Vi ser med en viss uro på at også mange bedrifter får høye strømkostnader, sier Øystein Dørum, direktør for samfunnsøkonomi i NHO til Klassekampen.

Han håper på at kraftmarkedet sikrer legitimitet.

– Store prissjokk i et kaldt land på feil tidspunkt kan gjøre at enkelte får veldig dårlig råd, og at kraftmarkedet av den grunn havner i miskreditt. Vi er opptatt av å bevare et velfungerende kraftmarked og at dette har legitimitet hos forbrukerne.

Import av agurk

Wiig må kaste agurkplanter som skulle gitt agurker på nyåret. 10.000 kvadratmeter med planter kunne gitt en halv million agurker. Han varsler at det blir agurker i butikken, men at de kommer til å være importerte, og at de ikke er så gode som norske.

Det har vært tungt å sende de ansatte hjem. Men uten avling står gartneriet uten inntekter. Og Wiig er ikke den eneste.

– Mange har valgt å la være å sette ut plantene, sier Hallstein Aase i Norsk gartnerlag til NRK.

