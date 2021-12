annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarte i dagens spørretime på Stortinget ullent på om han ville støtte et forslag om lønnsstøtte til bedrifter som sliter som følge av regjeringens koronatiltak.

– Jeg mener dette absolutt er noe vi kan diskutere, sa Støre da han møtte til utspørring i Stortinget i dag.

Statsministeren fikk flere spørsmål om hvorfor lønnsstøtte mangler på regjeringens liste over krisetiltak for bedrifter som rammes av de nye smittevernreglene, men Støre hevdet det viktigste var å få på plass tiltak som kan tre i kraft raskt.

– Da kunne vi ikke gå veien om noe som måtte utredes, vurderes, og som ikke var ferdig pakket, sa Støre i Stortinget i dag.

LO, NHO og Virke har alle etterlyst lønnsstøtte, der staten tar en del av lønnskostnaden for kriserammede bedrifter. Formålet er å gjøre det lettere for bedriftene å unngå permitteringer.

– Det haster også å få til en lønnsstøtteordning for å unngå massepermitteringer før jul. Vi velger å tolke Støre som at han er åpen for lønnsstøtte, og det er noe bedriftene våre roper etter nå, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til NTB.

Også SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over at lønnsstøtte foreløpig uteblir.

– Det hadde vært mulig å rulle ut fra dag én. Det er en bedre ordning fordi den betaler for at bedriftene holder folk i jobb, sier Lysbakken til NTB.

Lysbakken frykter at kompensasjonsordningen som regjeringen innfører, i stedet vil gjøre det lettere for de kriserammede bedriftene å permittere ansatte.

Også styreleder Kathinka Friis-Møller i NHO Service og Handel har bedt om en form for lønnsgaranti. Hun viser til at mange bedrifter har måttet jobbe svært hardt for å få folk på plass etter den forrige nedstengningen og trenger tiltak for å sikre at bedriftene kan beholde ansatte over julen så de slippe å permittere.

