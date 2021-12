annonse

En nigeriansk pastor gav 600 000 kroner til Bondevik. Like etter ble pastoren nominert til Fredsprisen.

Dette har skapt reaksjoner på Stortinget. Christian Tybring-Gjedde har allerede reagert på Dagbladets avsløring om at Kjell Magne Bondeviks Oslosenteret bedriver privatpraktiserende utenrikspolitikk og vil at Utenriksdepartementet skal gripe inn.

Oslosenteret til Kjell Magne Bondevik fikk 600.000 kroner fra stiftelsen til den nigerianske pastoren Emmanuel Edeh. Et halvt år senere ble pastoren nominert til Nobels fredspris.

Bondeviks samarbeidspartner Aamir Sheikh oppfordret et halvt år senere en partifelle i Høyre, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, til å nominere pastoren til fredsprisen.

Johnsen bekrefter overfor Dagbladet at hun nominerte pastoren. Det skjedde etter et møte med Sheikh og rådgiveren til Edeh.

– At Oslosenteret har mottatt penger, stiller saken i et annet lys enn det jeg ble presentert for den gangen, sier Johnsen til Dagbladet.

Nobels fredspris blir en politisk markering

– Jeg har tidligere hevdet at Oslosenteret bedriver en privatpraktiserende utenrikspolitikk. Det står jeg fast ved. Hva motivasjonen for dette er vil jeg ikke spekulere på. En av utfordringene for Nobels fredspris er at tolkningen av «fred» er blitt så vid at få kjenner seg igjen. Det gjør at prisen lett blir en politisk markering, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet, og hevder at Fredsprisen har svekket sin posisjon.

– Nobels fredspris har mistet sin kraft fordi folk flest sjelden har noe forhold til de som blir nominert eller den eller de som får prisen. Da blir prisen et utstillingsvindu for akademia og eliten for øvrig. Alle som nominerer bør være tydelige på hvordan man mener den nominerte tilfredsstiller Nobels tre kriterier for å motta prisen slik disse er tydelig spesifisert i Nobels testamente.

Christian Tybring-Gjedde sitter i Stortingets utenrikskomite, og sier at det må være åpenhet om alle økonomiske bindinger, men at disse er langt mer enn pengegaver.

– Bindinger er også kontakter som skapes og kjennskap som etableres. Slike kontakter kan være nyttige å ha i etterkant av en politisk karriere. Da er ringen sluttet.

