En gullklump på mer enn ni kilo ble solgt for 750.000 dollar, tilsvarende nesten 6,7 millioner kroner, på en auksjon i Texas onsdag, skriver NTB.

Klumpen, som har fått navnet «Alaska Centennial Gold Nugget», da den ble funnet et århundre etter gullrushet i Klondike, er den største gullklumpen som noensinne er funnet i Alaska, ifølge auksjonshuset Heritage Auctions.

#HERITAGELIVE Gold Standard set at HA! The #Alaska Centennial Gold Nugget, so named as it was found on the 100th anniversary of the Klondike #GoldRush, is the largest #Gold nugget ever found in the 49th state. Discovered in 1998, it just sold for $750,000! https://t.co/WVhhuhtMBK pic.twitter.com/1ptmaW1VcX

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) December 8, 2021