Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland åpner for at regjeringen kan utsette den nye ordningen for nettleietariff som skulle innføres ved årsskiftet.

– Det diskuterer og vurderer vi. Det er noen forhold som er viktig. Det ene er at vi må opplyse kunder, informasjon om hvordan dette fungerer blir viktig. En annen ting er at kundene og vi som forbrukere klarer å følge med på eget forbruk, sånn at de kan bruke den fornuften som ligger i systemet, sa han under Debatten på NRK torsdag kveld ble Aasland, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Den nye nettleieordningen omfatter blant annet en ny «rushtidsavgift» på strøm. Ordningen skal bidra til at forbruket flates ut, samt at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre.

Lars Haltbrekken (SV) betegner det som galskap å innføre den nye ordningen.

– Derfor har vi bedt regjeringen om å utsette dette og gjennomgå dette på nytt, sa han i Debatten.

Senest onsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen ikke planlegger å utsette den nye nettleieordningen.

