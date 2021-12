annonse

Mer enn ti prosent av den voksne befolkning er med i «Vi som krever billigere strøm». Grunnlegger advokat Olav Sylte mener det gir makt.

– Den ekstreme strømprisøkningen har gjort at vanlige folk ser konsekvensene av strømsystemet, sier han til Klassekampen.

Regjeringen er under press for å løse strømkrisen. Et press som også kommer fra sosiale medier. 9. november hadde «Vi som krever billigere strøm» 85 000 medlemmer. En måned senere har det økt til 450 000 medlemmer. Over hundre tusen medlemmer har lagt ut innlegg eller kommentert de siste tre ukene. Sylte mener regjeringens retorikk er årsaken til veksten.

– Regjering kom til makta med løfter om at «alle skal med» og «det er vanlige folks tur». Få vanlige folk opplever at det stemmer slik situasjonen er nå, sier Sylte, og hevder de har makt:

– Denne gruppa er et uttrykk for folkets røst. Det er klart den har makt. Det enorme antallet folk og engasjementet er ikke noe politikerne kan ignorere.

Sylte er kritisk til kompensasjonsordningen.

– En kompensasjonsordning hvor du først betaler inn og så får penger tilbake, høres unødvendig byråkratisk ut. Det fornuftige hadde vært å sette en makspris hvor pris og avgift aldri oversteg en krone kilowatt-timen, sier Sylte. Men han utelukker politiske ambisjoner:

– Det er uaktuelt. Vi skal ikke lage noen organisasjon eller parti. Gruppas rolle er å løfte fram folkets røst og vise konsekvensene av den feilslåtte strømpolitikken. Gjennom det har vi en enormt viktig funksjon i demokratiet.

