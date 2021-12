annonse

En fan av artisten Snoop Dogg har lagt ut over fire millioner kroner for å bli naboen hans i det virtuelle interaktive universet «Snoopverse».

Hiphopartistens virtuelle naboer kan få tilgang til en kopi av Snoops hus i California, og blir bedt på eksklusive, digitale fester, skriver bransjemagasinet NME.

Avatarene deres får gå med designerklær, kjøre sportsbiler og får til og med få kjenne på hvordan det er å være Snoop selv.

Kjøperen som har lagt ut fire millioner for å et virtuelt stykke land ved siden av Snoop Dogg er en såkalt NFT-samler. NFT står for «non fungible token» og vil si et unikt objekt som ikke kan erstattes av noe annet, og eierskapet lagres i en såkalt blokkjede.

Snoops digitale verden er under oppbygging og er å finne på den digitale plattformen Sandbox.

