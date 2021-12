annonse

– Strømprisen stiger. Noen må ha forrådt oss?

– Øystein Stray Spetalens halvsannheter er ille i seg selv. Men verre er det at han og hans trosfeller systematisk bygger demokratiforakt og politikermistro, skriver Høyre-politiker Trond R. Hole i Aftenposten.

– Investor Øystein Stray Spetalen er igjen i manesjen. Det dreier seg nå om strøm. Tidligere har han en rekke ganger entret scenen som allvitende orakel for optimal ivaretagelse av det norske folks kollektive rikdom, oljefondet.

Trond R. Hole er statsviter. Han har vært aktiv i Høyre, og i dag er han generalsekretær i arbeidstagerorganisasjonen Parat. Han mener det i den vestlige verden er en farlig oppblomstring av demokratitretthet og politikerforakt. De roper på eksperter som skal feie bort de folkevalgte amatørene i en dårlig skjult lengsel etter «Den Sterke Mann», indikerer han.

– Det er ikke en bestemt økonomisk teori eller en original ideologisk innfallsvinkel som er fellesnevneren for Øystein Stray Spetalens mange medieutspill de siste 20–30 år. Nei, det er politikerforakten som utgjør det bestandige. Hetsen av «politikerstanden». Antydningene om at de alle er idioter og bare tenker på seg selv, skriver han, og trekker sammenligninger:

– Og det er en unnlatelsessynd og en feighet ikke å forklare hva det ligner på: Det er Berlusconis melodi. Det er Trumps retorikk. Det er replikkene til Bolsonaro.

– Strømprisen stiger. Noen må ha forrådt oss, skriver Hole.

Han mener at slike utspill er et kjennetegn ved den gode populist. De anretter sin tale slik at det der finnes en teskje av sannhet, et lite glimt av noe uomtvistelig.

– Spetalen sørger selvsagt for dette i strøm debatten: Utenlandskablene har ødelagt det norske folks muligheter for billig strøm, skriver Hole.

– De har jo ikke det. Men bitte litt sannhet finnes der.

