Det var FrPs innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg som i en interpellasjon i Stortinget på torsdag tok et kraftig oppgjør med konservativ islam.

Wiborg stilte spørsmål til justisministeren om statsråden støttet Fremskrittspartiets syn på negativ sosial kontroll og «at burka, nikab og andre heldekkende plagg bør forbys».

I sin utlegning av saken fra talerstolen så Wiborg følgende:

«Det er folk og miljøer i Norge som ikke aksepterer at menn og kvinner er like mye verdt. Det er folk og miljøer i Norge som ikke aksepterer at jenter og kvinner skal kunne styre sitt eget liv. Dette ser vi spesielt i konservative muslimske miljøer, der spesielt jenter blir sett på som en manns eller familiens eiendom.»

Wiborg mente den sosiale kontrollen viser seg på flere måter, men valgte torsdag å fokusere på «bruken av heldekkende plagg som nikab og burka.»

– Både jeg og Fremskrittspartiet har tatt opp dette flere ganger tidligere, og vi har blitt møtt med flere motargumenter. Et av motargumentene har vært: Dette gjelder så få, hvorfor skal vi da bruke tid på det?

Men antallet er uvesentlig, mente Wiborg og la til at man «må diskutere de prinsipielle sidene»

– Mye tyder også på at problemet er voksende, og det er bedre å ta ondet ved roten enn å vente til det har vokst seg større. Uansett er det uvesentlig om dette gjelder én person, 100 personer eller 10 000 jenter. Jeg kommer ikke til å gi meg i kampen mot tvang og negativ sosial kontroll før ingen utsettes for dette – ingen.

Wiborg nevnte flere problematiske sider ved de heldekkende plaggene, både sikkerhet og integrering.

– Nikab og burka hindrer vår jobb med likestilling. De damene som går med dette, er uintegrerbare, slo stortingsrepresentanten fast og fortsatt: – Identiteten deres er borte, de er ingen, de kan ikke fungere på en arbeidsplass.

Og så falt sammenlikningen som vel sjelden har blitt sagt fra i stortingssalen tidligere.

– Vi kan ikke diskutere bruken av nikab og burka som et plagg. Det ligger en symbolikk i det, for hvis det bare var et plagg, kunne en like gjerne ikledd seg hettegenser, joggebukse, lue og munnbind, men det gjør en ikke.

Videre:

– Ideologien bak nikab og burka er en barbarisk og brutal ideologi, islamismen. Det er en ideologi på linje med nazismen og kommunismen. Ideologien motarbeider hele vårt frie, demokratiske samfunn. Det må bekjempes. Vi kan ikke være naive. Ingen jenter eller kvinner skal tvinges til å bruke disse symbolene, sa han.

Utfordringen til ministeren var klar:

«Hvis norske miljøer hadde ment at damer skal pakke seg inn på denne måten, hadde alle reagert. Så både av hensyn til samfunnets sikkerhet, kampen mot islamismen og ikke minst for å sikre alle jenter og kvinner i Norge de grunnleggende frihetene i vårt samfunn utfordrer jeg statsråden: Støtter statsråden Fremskrittspartiets syn om at burka, nikab og andre heldekkende plagg bør forbys?»

Står ved det han har sagt

Resett har tatt en prat med Wiborg etter innlegget på Stortinget.

– Du kaller islamismen en barbarisk brutal ideologi og sidestiller den med nazismen og kommunismen. Dette er sjelden sterke ord om en ganske utbredt form for islam. Er du ikke redd for å støte alminnelige muslimer?

– Nei, om sannheten støter noe er det de som blir støtt som har et problem, ikke jeg.

– Har du fått noen reaksjoner fra kolleger ennå på interpellasjonen din?

– Ja, har fått mange hyggelige og positive tilbakemeldinger fra mine partikollegaer. De andre partiene prøver som vanlig i stor grad å tie ned disse debattene og sakene. Jeg synes det var ekstra tydelig i dag da ingen representanter fra f.eks. Høyre eller SP våget å delta i debatten.

– Du trekker fram franske forbud mot nikab og burka. I Frankrike har president Macron også uttalt at islamisme er en trussel mot det franske samfunnet. Mener du norske politikere har noe å lære av det som skjer i Frankrike?

– Ja, i Frankrike har de i enda større grad enn Norge erfart hvor brutal og farlig islamismen er for samfunnet som helhet og innbyggerne. Det er nok grunnen til at Frankrike i større grad har våget å adressere problemet, islamisme i motsetning til tausheten vi hører fra de fleste andre partier i Norge, avslutter Wiborg.

Erlend Wiborgs innlegg kan sees her.

