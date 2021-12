annonse

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Sylvi Listhaug reagerer kraftig på at hun ble nektet å ta ordet i Stortinget av Arbeiderpartiets nyvalgte president Masud Gharahkhani.

– Når Stortingets president spør om noen ber om ordet før møtet blir hevet og nekter å gi meg ordet, er det smått utrolig, sier Listhaug.

Partiets nestor Carl I. Hagen er sjokkert over presidentens opptreden.

– Jeg har aldri noen sinne opplevet at en representant som ber om ordet ved møtets slutt blir nektet å ta ordet. En slik rett har en hver representant etter forretningsordens §54(1), sier Hagen.

«Listhaug ba om ordet for å påpeke en saksbehandlingsfeil etter at Presidenten nektet å etterkomme hennes ønske om å kalle inn næringsminister Jan Christian Vestre til Stortinget for å berolige folk som er engstelige for å bli permittert eller oppsagt fra jobben,» skriver FrP i en epost om saken.

I et brev til Stortingets president skriver parlamentarisk leder i FrP, Sylvi Listhaug, at en slik avklaring før helgen er av stor betydning.

Gharahkhani mener på sin side at det ikke spesielle grunner til å ta opp saken straks. I et brev til Listhaug skriver han at: «Spørsmålet som er varslet kan tas opp ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022. Jeg vil derfor ikke samtykke til anmodningen om å få stille dette spørsmålet ved møtets slutt i dag».

– Det haster å finne en løsning. Det er skuffende at Arbeiderpartiets nyvalgte stortingspresident velger å beskytte en av sine egne statsråder, fremfor å få næringsministeren til Stortinget for å svare på spørsmål som kunne beroliget tusenvis arbeidsfolk som er bekymret igjen for å bli permittert eller miste jobben, sier Listhaug.

Stortingspresidenten mener altså det holder at Stortinget behandler spørsmålet først fredag om en uke når næringsbudsjettet skal behandles. Listhaug fikk ikke ordet.

– Jeg synes det er uhørt. I den koronasituasjonen landet nå står i er en uke lang tid. Løsningen må på plass raskt, avslutter Listhaug.

