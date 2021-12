annonse

Gamle og innvandrere later fortsatt til å være sterkt overrepresentert blant coronapasienter.

Resett har fått inn et tips fra publikum angående tilstandene på norske intensivavdelinger.

En som arbeider på et av landets største sykehus meddeler at det på intensivavdelingen til enhver tid ligger covid-pasienter i aldersgruppen over 70 år, og at alle har underliggende sykdommer. En sjelden gang blir noen yngre personer innlagt, men disse skal uten unntak ha underliggende sykdommer eller diagnoser, ifølge tipseren.

Det hevdes også at langt de fleste av intensivpasientene har innvandrerbakgrunn. Vedkommenendes erfaring fra et sykehus i Oslo-området er at omlag 90 prosent av de Covid-19 innlagte har innvandrerbakgrunn.

Resett har kontaktet Helsedepartementet for en redegjørelse. De henviser kun til offisiell statistikk på området.

Situasjonen

Per dags dato er 307 personer innlagt på norske sykehus med covid-19. 95 er lagt inn på intensivavdeling, og 48 får invasiv respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratet.

Ifølge FHIs siste ukesrapport (for uke 48) er insidensen av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte, men den har også økt for begge gruppene nylig. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig eldre fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte.

Av totalt 797 nye innleggelser blant fullvaksinerte er 108 (14 %) blitt innlagt i intensivavdeling. Til sammenligning har 554 (18 %) av 3 022 uvaksinerte pasienter blitt innlagt i intensivavdeling siden uke 53, 2020. En studie ved FHI har vist at vaksinerte pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak har kortere liggetid i sykehus og lavere risiko for innleggelse i intensivavdeling enn uvaksinerte pasienter.

I uke 48 viser rapporten fra FHI at de siste fire uker er 265 uvaksinerte innlagt på sykehus, mens 370 fullvaksinerte er lagt inn. Dert vil si at 40 prosent av de innlagte er uvaksinerte. Medianalderen for de uvaksinerte er 53 år, mens den for de fullvaksinerte er 74 år. Nå er 90 prosent av befolkningen vaksinert. 94 prosent av alle som er født i Norge, mens det gjelder 74 prosent av de som er født i utlandet.

Det er lite fersk statistikk å oppdrive om personer med underliggende sykdommer blant de innlagte på landets intensivavdelinger, men kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Jørn Resvoll, sa til Dagsavisen tidligere i desember at mange av de innlagte hos dem har underliggende sykdom, som høyt blodtrykk, overvekt, lungesykdom og ulike former for immunsvikt.

Innvandrere

I en fersk FHI-rapport om covid-19 blant innvandrerbefolkningen, utgitt 1. desember, konstateres det klart og tydelig at coronapandemien i Norge har rammet innvandrere hardere enn den øvrige befolkningen.

Antallet innlagte per 100 000 personer blant innvandrere ligger på 266, mens tallet for norskfødte uten innvandrerbakgrunn er 69. Det er særlig innvandrere fra Pakistan, Irak, Somalia og Tyrkia som er rammet, med henholdsvis 1384, 793, 776 og 626 innlagte coronapasienter per 100 000 innbyggere.

Som nevnt over har disse gruppene lavere vaksinasjonsrater.

Vil lette belastningen på helsesektoren

På spørsmål fra Resett om det er forholdsmessig med strenge tiltak for den generelle befolkningen, gitt at det er en begrenset andel av befolkningen som befolker intensivavdelingene og er innlagt med covid-19, viser Helsedepartementet til tirsdagens pressemelding, og unnlater å svare på spørsmålene.

«Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron», skriver regjeringen.

