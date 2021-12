annonse

VM-parodien er over for de norske håndballjentene med 43-7 mot Puerto Rico. Lørdag smeller det i naboduellen mot Sverige.

Seier over svenskene sikrer norsk kvartfinaleplass før kampen mot Nederland to dager senere. Sverige vil jakte en revansje for det brutale 19-36-tapet fra bronsekampen i OL i Japan.

Camilla Herrem (åtte scoringer) og Marit Røsberg Jacobsen (fem) løp inn mål på mål i 1.-omgangen på vei til 21-3-ledelse ved pause mot Puerto Rico.

Motstandere av VM med 32 lag, fikk nye argumenter etter å ha sett Puerto Rico spille. Det karibiske laget hadde notert tolv tekniske feil allerede i løpet av de første 14 minuttene. Og de fortsatte å hagle inn utover i kampen.

– En skandale for håndballen, sa TV3-ekspert Ole Erevik under sendingen.

Tidligere i VM var Norge gjennom lignende oppgjør mot Kasakhstan (46-18) og Iran (41-9).

Som ventet

Mesterskapet ble utvidet fra 24 til 32 lag etter VM for to år siden. Og allerede da beslutningen ble fattet, var det klart at det kom til å bli en rekke seirer med 30 mål eller større margin i Spania.

I kvartfinalen går de to beste fra Norges pulje mot det som ser ut til å bli Frankrike og Russlands Håndballforbund. Dette er lagene som i august spilte OL-finale. Den endte med fransk seier.

For Norge vil en eventuell kvartfinale spilles onsdag neste uke i Granollers, noen mil nord for Barcelona. Der avvikles også semifinaler og medaljekamper.

Norge har vunnet ett av de fire siste VM-sluttspillene. Gullet kom i 2015.

