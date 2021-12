annonse

annonse

Russlands president Vladimir Putin påstår at situasjonen i Øst-Ukraina mellom ukrainske regjeringsstyrker og prorussiske separatister «ser ut som folkemord».

– Jeg må si at «russofobi» er første skritt mot folkemord, sa Putin under et møte i presidentens menneskerettsråd torsdag, ifølge NTB.

Presidenten talte om diskriminering av russisktalende utenfor Russlands grenser.

annonse

– Du og jeg vet hva som skjer i Donbass, sa han videre, og pekte på konfliktsonen i Øst-Ukraina.

– Det ser absolutt ut som folkemord, la han til.

Det er ikke første gangen Putin har tidligere gjort lignende sammenligninger om krigen i Øst-Ukraina. Han gjorde det samme i 2015 og i 2019.

annonse

Denne siste uttalelsen kommer på et tidspunkt med økte spenninger mellom Russland og Vesten. USA og andre vestlige land har uttrykt uro over for Russlands økte milliæraktivitet på grensen til Ukraina.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474