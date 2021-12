annonse

Den tidligere politikvinnen Kim Potter møtte i retten onsdag. Hun er tiltalt for forsettlig drap på 20 år gamle Daunte Wright.

Det er ingen tvil om faktagrunnlaget i saken, da det ble tatt opp på politiets kroppskameraer, skriver NTB.

Potter og to kolleger stanset ham fordi skiltene på bilen hans var utgått og da fant de ut at det var utstedt arrestordre på ham.

Potter har forklart at hun trakk pistolen ut av hylsteret, som var festet på motsatt side av hylsteret med elektrosjokkvåpenet.

For å stoppe ham, hevder Potter at hun forsøkte å trekke fram elektrosjokkvåpenet sitt, men at hun trakk fram pistolen ved en feil. I videoen roper hun «Taser», engelsk for elektrosjokkvåpen, idet hun trekker av.

Wright kjørte vekk fra stedet, men stoppet ikke lenge etter, og ble erklært død på stedet.

– Hun tabbet seg ut. Dette var et uhell. Hun er bare et menneske, sa hennes forsvarer Paul Engh.

Det var et opptog av demonstranter utenfor domstolen i Minneapolis onsdag.

