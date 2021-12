annonse

Torsdag åpnet President Joe Biden sitt demokratitoppmøte, med en advarsel om at demokratiske institusjoner er på vikende front over hele verden.

Presidenten oppfordret videre verdens ledere om gå «arm i arm» og vise at demokratier kan levere ved behov, skriver NTB.

Biden mener at det nå er svært viktig, eller kritisk, at man øker innsatsen for å fremme demokratiet. Han nevnte også sin egen innsats for å få på plass lover som sikrer velgernes rettigheter i USA, og henviste til trusler mot landets demokratiske institusjoner og tradisjoner.

– Dette haster. Dataene vi ser peker stort sett i feil retning, sa Biden.

Demokratitoppmøtet avholdes virtuelt.

Møtet har vært gjenstand for krass kritikk fra regimene i Russland og Kina, som ikke er invitert:

– Toppmøtet vil fyre opp under ideologisk konfrontasjon og skape en kløft i verden, samt danne nye skillelinjer, slo Kina og Russlands USA-ambassadører fast i en sjelden felles kommentarartikkel nylig.

