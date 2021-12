annonse

I 2008 var gjelden i Kina 140 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). I 2020 var den økt til 289,5 prosent.

Dagens Næringsliv skriver at antall kinesiske selskaper med alvorlige gjeldsproblemer vokser. Aldri før har det vært større mislighold av utenlandsk gjeld enn i 2021.

Det mest kjente eksemplet er China Evergrande Group. Det har til nå tapt 87,7 prosent av børsverdien. Evergrande har gjeld og forpliktelser på rundt 2700 milliarder kroner.

Evergrandes aksjekurs sank til en ny bunn onsdag, idet eiendomsgigantens finansielle situasjon blir stadig mer prekær. Kinas nest største entreprenør hadde avtalt å betale 82,5 millioner dollar i renter mandag, etter en utsettelse på 30 dager. Ifølge BBC har långiverne imidlertid ikke fått betalt, og dette kan utløse et såkalt «kryssmislighold» av internasjonal gjeld på rundt 19 milliarder dollar. Det er dermed snakk om det største misligholdet i Kinas historie.

Eiendomsselskapet Kaisa ble suspendert fra handel ved Hongkong-børsen. Det er en mindre kinesisk entreprenør. Onsdag ble handelen i selskapets aksjer nok en gang stanset, uten noen forklaring fra ledelsen. Tirsdag meldte de lokale avisene imidlertid at Kaisa samme dag lå an til å misligholde lån på 400 millioner dollar. Dette kan i sin tur medføre at ytterligere 11,6 milliarder dollar i gjeld blir ansett som misligholdt, skriver Finansavisen.

Men det er bare toppen av gjeldsberget Kina sliter med.

Det har vært en lånefest i Kina siden Finanskrisen i 2008. Da åpnet Kina lånekranen og enorme beløp gikk ut. I dag står næringslivets gjeld for over 160 prosent av BNP og husholdningers for rundt 60 prosent.

Kinesiske selskaper har i år misligholdt utenlandsk obligasjonsgjeld på 10,2 milliarder dollar. Dette er en ny rekord. Eiendomssektoren står for 36 prosent, ifølge Bloomberg.

Kinesiske eiendomsselskaper sliter tungt. Renten på høyrisikolån er på over 20 prosent og boligkjøpere er nervøse. Salg av nye boliger falt med 38 prosent i november, ifølge China Real Estate Information Corp.

Kinesiske myndigheter har ennå ikke lansert noen plan for å unngå at problemene i eiendomssektoren sprer seg til andre deler av økonomien.

