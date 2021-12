annonse

FN og menneskerettsgrupper reagerer sterk på meldinger og videoer som viser at militære i Myanmar skal ha brent elleve landsbyboere levende.

– Jeg vil uttrykke min dypeste bekymring for meldingene om at elleve personer har blitt brutalt drept, og vil på det sterkeste fordømme slik vold. Troverdige rapporter indikerer at fem barn var blant de drepte, sier FN-talsperson Stephane Dujarric.

Soldater fra Myanmars militære skal ha raidet en liten landsby nordvest i landet, samlet sammen elleve sivile og bundet hendene deres før de brente dem levende, skriver NTB.

– Våre kontakter forteller at dette bare var unge landsbyboere som var på feil sted til feil tid. Denne hendelsen er drøy, og det skjedde slik at det var meningen at ofrene skulle bli funnet for å skremme folk, sier talsperson for Human Rights Watch, Manny Maung.

