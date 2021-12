annonse

Målet til New Zealand er å være røykfrie innen 2025.

Folk som er 14 år eller yngre når loven trer i kraft, vil aldri kunne kjøpe tobakk på lovlig vis, kunngjorde regjeringen torsdag, skriver NTB.

– Vi ønsker å sørge for at unge mennesker aldri begynner å røyke, så vi vil gjøre det til et lovbrudd å selge eller skaffe tobakksprodukter til de neste generasjonene med unge, sa visehelseminister Ayesha Verrall.

Loven vil kun tillate kjøp av tobakksprodukter med svært lavt nikotininnhold.

– Dette er en historisk dag for folkehelsa vår, sa Verrall.

Verrall sier at røyking er den fremste årsaken til såkalt unngåelige dødsfall i New Zealand, og at det står bak en firedel av krefttilfellene i landet.

