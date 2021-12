annonse

annonse

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier nå han vil se på alle frynsegoder stortingsrepresentantene har. På sosiale medier har folk funnet eksempler for å gjøre narr av Arbeiderspartiets slagord om «Nå er det vanlige folks tur!»

I et innslag på Skavlan fra 2016 der Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold var gjester kom samtalen inn på elbiler. Kona til Støre var frustrert over at elbilen sjelden var fulladet.

– Jeg har elbil. Kan du ikke bare sette den til lading. Det betyr masse for meg at den er fulladet. Det koster deg så lite, sier Marit Slagsvold og nevner at hun øver seg på å akseptere elbilen har lavt batteri og at det likevel skal gå bra.

annonse

– Hvorfor kan du ikke bare lade den da, mann! sier Fredrik Skavlan.

– Mitt poeng er at jeg prøver å lade den på jobben, det er min hemmelighet her, svarer Støre som den gang var stortingsrepresentant.

– Fordi du skal ha gratis strøm? kommenterer Skavlan.

annonse

– Ja, svarer Støre.

Resett har tatt kontakt med Jonas Gahr Støre for en kommentar, men han har så langt ikke besvart vår henvendelse.

Innslaget kan sees under.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474