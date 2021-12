annonse

Skuespiller Jussie Smollett ble natt til fredag norsk tid funnet skyldig i å iscenesette en hatkriminalitet mot seg selv.

Juryen kom fram til at den tidligere «Empire»-skuespilleren bør dømmes for fem av seks tiltalepunkter.

Smollett skal ha sagt til politiet, og i flere intervuer med media, at to personer angrep ham på gata. Ifølge Smollett skal de ha festet et rep rundt halsen og helt blekemiddel over ham. Skuespilleren hevdet også at mennene hadde på seg Make America Great Again-caps, og indikerte at de var Trump-supportere.

– De kalte meg homo. De kalte meg en nigger, sa Smollett i et intervju med ABC.

Løgn

Men alt var løgn og oppdiktet.

De to påståtte gjerningsmennene, to brødre, har også vitnet i retten og sier at de fikk 3.500 dollar fra Smollett for å iscenesette angrepet. Skuespilleren har fortalt at pengene ble utbetalt fordi en av dem jobbet som hans personlige trener og kostholdsekspert.

Smolletts advokat Nenye Uche sier dommen vil bli anket og at han er overbevist om at skuespilleren vil bli «frikjent på alle punkter».

Strafferammen på det han har blitt dømt for vil bli klart senere.

Biden-støtte

Store deler av amerikansk media og politikere gikk ut og fordømte det påståtte angrepet som Smollett hevdet han hadde blitt utsatt for.

En av de var president Joe Biden.

– Hva som skjedde med Jussie Smollett i dag må aldri tolereres i dette landet. Vi må stå frem og kreve at vi ikke lenger gir dette hatet trygg havn; at homofobi og rasisme ikke har noen plass i våre gater eller i våre hjerter. Vi er med deg, Jussie, skrev Biden på twitter i 2019.

Meldingen er femdeles ikke slettet, og den amerikanske presidenten har ikke kommentert Smolletts ferske dom.

