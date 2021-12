annonse

En familie på fire ble funnet døde etter en husbrann i Svelvik.

Men nå etterforsker politiet hendelsen som drap og selvdrap. Moren og barna har blitt drept før brannen startet.

Familiefaren omkom i brannen, men mistenkes for drap og brannstiftelse.

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen tilsier at moren og de to barna ble drept før brannen startet. Saken etterforskes derfor nå som drap og brannstiftelse, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i en pressemelding.

Familiefaren jobbet i Brannvesenet i Drammen.

– Denne tragiske saken har rammet et lite lokalsamfunn. Når etterforskningen nå også peker i retning av at en av de avdøde har stått for handlingen, rammer det pårørende, venner og kollegaer ekstra hardt. Vi håper at vi på vei inn i julehøytiden kan opptre med respekt overfor de som nå går en tung tid i møte, sier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.

