annonse

annonse

Vi kan ikke reservere stillinger i det norske embetsverket og i politikken mot å bekles av minoritetsnordmenn.

Det er dessverre noen tendenser til at personer med innvandrerbakgrunn bare kan trå feil uansett hva de gjør. Det klages, med rette, på innvandrere som ikke vil integrere seg, engasjere seg i samfunnet eller jobbe. Men så klages det, ikke med fullt så solid fundament, på at personer med innvandrerbakgrunn går med bunad, leder 17. mai-komitéer og engasjerer seg politisk. Til og med om de selv har gitt uttrykk for innvandringskritiske standpunkter.

Dette så vi etter at Masud Gharahkhani ble nominert til stortingspresident. Det var trist sorti.

annonse

La meg understreke én ting: Masud Gharahkhani og Ap bør snarest avklare forholdene rundt Masuds mulige besøk i Iran, og hans mulige iranske statsborgerskap. At de ikke svarer på spørsmål om dette, ser ikke bra ut.

Men det er viktig å være veldig tydelige på en annen ting. Det vil aldri være Masuds etnisitet eller bakgrunn som diskvalifiserer ham fra embetet han er tildelt. Resett har reist spørsmål ved Masuds statsborgerskap i Iran og mulige bruk av iransk pass samt sårbarhet knyttet til mulig press fra iranske myndigheter mot ham eller familien, ikke ved hans etniske bakgrunn. Det er viktig å forstå at det er en vesentlig forskjell her.

Det er litt underlig hvordan motviljen mot Masud har fortonet seg. Her har vi en mann som representerer den mer ansvarlige delen av Arbeiderpartiet, som til og med har snakket om asylmottak utenfor Europa, som spiser svineribbe, og som klart og tydelig har indikert at han er sekulær og forholder seg til sin religion som så mange norske kristne forholder seg til sin. Åpenbart integrert, engasjert og en del av det norske fellesskapet.

annonse

Ikke alle muslimer

Likevel er det da altså noen som mener at han ikke burde vært stortingspresident, bare på grunn av etnisitet. Andre mener at han ikke bør være det fordi han, etter deres mening, er «tilknyttet ideologien islam» eller noe i den dur. Også dette er ganske vanskelig å forstå.

Islamkritikk er veldig viktig. Islamske land dominerer bunnsjiktet i internasjonale rangeringer over likestilling og demokrati. Selvsagt er det sånn at når man ser på dette på et makronivå, så skaper det problemer når vi har mye innvandring til Norge fra disse landende, og det må få konsekvenser for hvordan vi håndterer innvandring. Men det betyr da ikke at absolutt alle som har kommet hit, på mikronivå, faktisk er eksponenter for disse verdiene vi ikke liker. Masud har parkert alle disse påstandene enkelt. Det betyr ikke at det ikke kan være andre aspekter ved tiltredelsen som må avklares. Her kommer vi tilbake til spørsmålet om statsborgerskap og bruk av iransk pass. Også kan man kritisere Masudd for hvordan han vil opptre i sin rolle. Det gjelder ikke minst hvordan han torsdag behandlet Sylvi Listhaug. Men han er ikke eksponent for politisk islam, bare fordi han kaller seg muslim eller fordi han er av denne bakgrunnen.

Det er viktig å belyse problemer tilknyttet høy innvandring og islamsk undertrykkelse. Det skal vi fortsette å gjøre, både i Resett og på andre arenaer. Men det vi også vet, det er at det er kommet mange innvandrere til Norge de siste tiårene, som aldri kommer til å reise igjen. Ja, mange, særlig kriminelle, kan returneres, og vi kan så klart stramme godt inn på krav for statsborgerskap, ordninger og innvandring, men mange av de som er her fra før kommer til å bli. Da er det naturligvis veldig viktig at vi integrerer dem så godt vi kan. Vi må stille krav, og vi må være veldig tydelige på hvilke kulturelle verdier og normer som gjelder her. Det kulturelle og verdimessige fellesskapet er grunnlaget vi bygger det norske velferdssamfunnet på, med tillit og samhold og nasjonal solidaritet.

Likhet

Norske statsborgere som gjør sitt beste, oppfører seg ordentlig, og som ikke sprer fundamentalistiske holdninger, de må inkluderes i det norske fellesskapet på lik linje med alle andre. Om de kaller seg muslimer, buddhister eller kristne spiller liten rolle. Det viktige er at de integrerer seg i henhold til dette landets verdier. Og ja, de verdiene utelukker uansett bokstavtro islam (og undertrykkende religion av noe slag).

Vi kan ikke lage A- og B-lag blant norske statsborgere, og reservere stillinger for dem som kan påvise etnisk norskhet, eller som har en viss religiøs bakgrunn. Norske statsborgere er norske statsborgere, og vi skal alle være likeverdige.

Når man er integrert, akseptert og glir inn i samfunnet, så skal man være like mye hjemmehørende som andre. Ellers risikerer vi at vi står her 16 generasjoner senere som et fragmentert samfunn, med store ut-grupper. Selv med en streng innvandringspolitikk fra og med nå. Vil vi det?

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474