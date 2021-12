annonse

annonse

Mens folk fikk beskjed om å holde seg inne, skal folkene ved statsministerens kontor ha festet forrige jul. Det hevdes i det minste i britiske medier.

Statsminister Boris Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings sier nå også at det finnes bilder fra de angivelige julefestene i Downing Street i desember i fjor.

Ifølge Dominic Cummings, som var Johnsons nærmeste rådgiver fram til november i fjor, skal det finnes bilder fra flere fester i Downing Street, skriver Sky News.

– Det er haugevis av bilder fra festene som det er uunngåelig at kommer ut. Og lister over inviterte som inkluderer ansatte i Downing Street og andre avdelinger, skriver Cummings på Twitter.

Also there's lots of pictures of the parties which will inevitably get out. And invite lists beyond No10, to other departments…

— Dominic Cummings (@Dominic2306) December 10, 2021