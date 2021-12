annonse

Et utvalg skal granske reglene for Stortinget pendlerboligopplegg. Årsaken er for mange uregelmessigheter blant politikere.

– Det er én ting som skjærer i øynene med sitt fravær – hvorfor får ikke utvalget utrede om hele ordningen bør avskaffes? Norges boligmarked og strømprisene er for lengst sluppet fri til markedskreftene. Hvorfor skal Stortingets representanter heve seg over et paradigme de selv har skapt for norske borgere, spør Jurist Martin Jacob Kristoffersen i ABC Nyheter.

Ifølge Estate Nyheter eier Stortinget 143 leiligheter i Oslo til en verdi av 900 millioner kroner. Disse står til disposisjon for politikere. Stortinget dekker også strøm og internett i boligene. De er ferdig møblert, og det inngår også oppvarming, trappe- og gangvask, måking, strøing. De fleste av leilighetene er beliggende fasjonable områder i Oslo, og er i overkant av 60 kvadratmeter store.

Kristoffersen skriver at Stortingets administrasjon foretar en behovsprøving og gir nøklene til de trengende av våre folkevalgte, men etter flere tilfeller av kreative tolkninger av reglene, er det nå nedsatt et utvalg som skal granske disse.

– Det er derfor vanskelig å forstå at Stortingets administrasjon må leke eiendomsbaron og leie hånden til våre folkevalgte gjennom Oslos boligmarked, slik staten og kommunene gjør med de mest vanskeligstilte i samfunnet vårt. Våre folkevalgte tilhører jo en av de mest ressurssterke og bemidlede gruppen av innbyggere vi har, skriver han, og legger til:

– Selv om representantene kommer til dekket bord, klarer de altså likevel å rote det til. Selv om reglene er langt enklere enn papirmølla en vanlig leietaker (eller utleier) må gjennom dersom de skal ta i bruk ordninger via NAV eller Husbanken.

Kristoffersen mener at dette er uverdig, at det nører opp under politikerforakt, at det vil øke oppslutningen rundt radikale politikere, og på sikt kan bli et demokratisk problem.

– Siden Stortingets regler er svært enkle er det tilsynelatende vanskelig å forstå at det kan være så vanskelig å forstå dem. Kanskje er de rett og slett for enkle for det kreative sinn?, spør han.

– Eller, i stedet for et stadig svulstigere pendlerboligregelverk, kan man heller droppe hele ordningen, og la politikerne klare seg selv, noe de ser ut til å gjøre mer enn bra nok.

