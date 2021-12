annonse

En mann i 20-årene er i Hordaland tingrett dømt til 13 års fengsel for drapet på Sofie Vo Nguyen i Bergen, som fant sted i september i fjor.

Dommen falt fredag ettermiddag, etter en rettssak som har pågått i over seks dager i Bergen tinghus i slutten av november, skriver NTB.

20 år gamle Sofie Vo Nguyen ble drept i sin leilighet i Åsane i Bergen 26. september i fjor. Den tiltalte mannen bodde sammen med Nguyen og har erkjent å ha drept henne.

Aktor Silje Alsaker Solheim ba i sin sluttprosedyre i tingretten om at tiltalte skulle dømmes til 18 år i fengsel. Hun mente at drapet var planlagt. Mannen ble imidlertid ikke dømt for likskjending eller voldtekt.

I retten forklarte tiltalte at drapet ikke var planlagt. Han drepte henne da han fikk vite at Nguyen hadde blitt sammen med ekskjæresten. Han påstod også at han var hodestups forelsket i henne.

