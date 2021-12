annonse

annonse

En professor og studieprogramleder ved NTNU tar et kraftig oppgjør med ledelsen på universitetet etter den såkalte Eikrem-saken.

– Eikrem-saken fremstår som en skam for NTNU som universitet og arbeidsgiver, skriver Eikrems kollega, som ønsker å være anonym, i sitt innlegg i Universitetsavisa.

– Som NTNU-ansatt så føler jeg på den skammen. Men skammen over NTNU er liten i forhold til skammen jeg selv føler for at jeg ikke har turt å heve stemmen for å forsvare en kollega som har måttet stått i dette. Det er et betimelig spørsmål å stille om hvor jeg var hen når kollegaen satt i stormen? skriver vedkommende videre.

annonse

Professoren antok at NTNU-ledelsen måtte sitte på noen andre og mer alvorlige faktorer som skulle tilsi avskjedigelse av Eikrem. Da det ble klart at de ikke hadde det, var håpet at saken ville settes på plass etter hvert som den kom til et nytt nivå i ledelseshierarkiet.

– Dette håpet brast da rektor Anne Borg faktisk innstilte på avskjed til NTNUs styre, skriver vedkommende.

– I NTNUs ledelsesstruktur måtte vi helt til et styre med eksternt flertall for å treffe på voksne som satte ned foten. Nå viste det seg i tillegg at prosessen som ledelsen har brukt for å bygge saken mot Eikrem var ulovlig.

annonse

Minnelig løsning

Professoren henviser til en tidligere uttalelse om at saken er en «ren politisk utrenskelse». Vedkommende oppfordrer også rektor Anne Borg om å komme med en redegjørelse, og stikker seg dessuten kritisk til det store forbruket av skattepenger saken har generert. Øyvind Eikrem får en pakke som koster NTNU minst 7 millioner kroner. Dessuten tilkommer kostnader NTNU har pådratt seg for å bygge saken mot Eikrem, på minst 3 millioner kroner. Altså 10 millioner til sammen. Selv om det kan fremstå som en minnelig løsning for Eikrem, legger den anonyme professoren vekt på at ledelsen ved NTNU har kjempet imot en minnelig løsning for Eikrem i ett år.

– En mer rimelig fortolkning av hva som er skjedd her er at styret sa nei til avskjedigelse på første dag av styremøtet (1. desember, 2021), så ble en minnelig løsning funnet i hui og hast for at NTNUs ledelse skulle slippe ydmykelsen ved å regelrett å tape saken i styret på dag 2. Med andre ord, NTNU brukte minst 7 millioner skattekroner på at rektor Anne Borg, tidligere dekan på SU fakultetet, nå prorektor for utdanning Marit Reitan og nåværende dekan på SU fakultetet Tine Arntzen Hestbek skulle unngå ydmykelsen av å tape saken om avskjed i styret, og kunne fortsette i sine stillinger som toppledere ved NTNU uten konsekvenser, videre juridisk behandling eller offentlig debatt, skriver professoren.

Bakgrunn

Den såkalte Eikrem-saken hadde sin spede begynnelse tilbake i 2018, da førsteamanuensis Øyvind Eikrem ble intervjuet av Resett, og uttalte seg om kulturelle perspektiver knyttet til vold og kriminalitet. Intervjuet og etterspillet som fulgte kulminerte i et forsøk fra NTNU-ledelsen på å bli kvitt Eikrem.

21. juni i år ble Eikrem avskjediget av NTNUs ansettelsesutvalg, en avgjørelse som utvalget opprettholdt 1. september etter anke fra Eikrem. 2. desember ble det imidlertid klart at Eikrem fikk støtte i styret i NTNU, som ikke ville godkjenne avskjedigelsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474