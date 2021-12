annonse

TV-programmet Good Morning Britain blir hudflettet etter at de slettet en avstemning om vaksinetvang på Twitter.

Tirsdag kveld la Good Morning Britain ut en avstemning på Twitter, der de spurte publikum om de ønsker vaksinetvang, nå som det er økning i antall omikron-smittede i Storbritannia.

Svar-alternativene var ja eller nei.

Etter et par timer hadde nesten 45 000 avgitt svar. Kun 11 prosent svarte at de ønsker vaksinetvang, mens 89 prosent svarte at de ikke ønsker vaksinetvang.

Det gjenstod flere timer av målingen da den plutselig ble slettet av Good Morning Britain.

«Siden finnes visst ikke», får man nå opp om man klikker på lenken til den slettede Twitter-målingen.

– Skam dere

Good Morning Britains Twitter-konto har nesten 1 million følgere. Etter at de slettet meningsmålingen er Twitter-kontoen blitt bombardert med kritikk.

– Hvorfor slettet dere målingen? Likte dere ikke resultatet? Sensur og manipulering….skam dere, skriver en person.

– Når GMB ikke liker resultatet, sletter de ganske enkelt. Vi visste at de ville gjøre det, så her var resultatet, skriver en kvinne, som har lagt ved et skjermbilde av den slettede målingen.

When GMB don’t like the result, they simply delete. We knew they would though so here was the result 👇🏼 pic.twitter.com/UWOQxuMa8M

Også den irske radio-profilen Niall Boylan reagerte med vantro.

– Det viser seg at Good Morning Britain slettet en ekte Twitter-avstemning etter i underkant av fire timer og med 44.500 stemmer. Hvis dette er sant, må integriteten til enkelte medier stilles alvorlige spørsmål. Kan GMB bekrefte at den ble slettet og i så fall hvorfor?, skriver han.

It appears @GMB deleted a genuine twitter poll in just under 4 hours and 44.5k votes. If this is true the integrity of some media needs to be seriously questioned. Can @GMB verify it was deleted and if so why? pic.twitter.com/5OgvxPzhTg

Flere andre har henvendt seg direkte til Good Moorning Britain med et skjermbilde av resultatet slik det forelå før sletting.

Så langt har ikke Good Morning Britain utstedt noen uttalelse vedrørende sletting av avstemningen.

Hey @GMB

Why did you delete this poll, is it because you were asked?

Or because it shows the people don’t support this shit, this tyrannical future your colleagues seem to want.

We see you, we are #together pic.twitter.com/WFFAmFPe55

— Adam Brooks (@EssexPR) December 7, 2021