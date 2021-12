annonse

Senterpartiet erklærer nå at de vil utsette den nye ordningen for nettleietariff som etter planen skal innføres ved årsskiftet.

– For det første er det feil å innføre en slik ordning samtidig som vi har historisk høye strømpriser. Dette vil umiddelbart gi enda høyere priser, uten at folk er opplyst om hvordan de kan bidra til å flate ut strømforbruket. For det andre trenger vi en ordning som folk forstår og der vi som forbrukere har mulighet til å følge med på eget forbruk. Ingenting av dette er på plass, sier Ole André Myhrvold (Sp) i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til NTB.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland, som leder energi- og miljøkomiteen, åpnet torsdag for at ordningen kan utsettes under sin opptreden på Debatten på NRK. Senest dagen før sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen ikke har planer om utsettelse.

Fremmer forslag

Fremskrittspartiet varsler at partiet vil ta opp saken i Stortinget.

– De skyhøye strømprisene som svært mange nå opplever over hele Norge, er vanskelige nok å håndtere for de aller fleste. Frp foreslår derfor at den foreslåtte og dyre nettleieordningen utsettes fra nyttår og deretter må konsekvensutredes grundig, sier Frps stortingsrepresentant Frank Sve.

Han vil fremme forslaget om utsettelse når Stortinget fredag neste uke behandler statsbudsjettet for 2022 på energi- og miljøområdet.

Den nye nettleieordningen, som etter planen skal tre i kraft fra nyttår, omfatter blant annet en ny «rushtidsavgift» på strøm. Denne ordningen skal bidra til at forbruket flates ut, og at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre.

