Selv i døden fremstår Willoch som mer vital enn partiet han en gang ledet, skriver Ole Asbjørn Ness i Nettavisen.

– Willochs død minner oss om hvilken karikatur av et konservativt parti dagens Høyre er blitt, skriver han.

Han henviser til at Høyre under Willoch var opptatt av «noe så gammeldags» som ansvarlig finanspolitikk. Willoch gikk av, fordi opposisjonen ikke ville stramme inn på finanspolitikken, påpeker han.

– Under Erna Solberg ble den offentlige pengebruken avsindig. Uten at noen av den grunn tror at Norge har den beste skolen, det beste forsvaret eller de beste veiene. Erna Solberg forflatet norsk samfunnsdebatt til et rop om mer offentlige penger, uansett. Finnes det et problem, må løsningen være mer offentlige penger, skriver Ness.

Offentlige utgifter

Han beklager seg også over at Høyre tilsynelatende har gått bort ifra idéen at alt ikke kan løses med offentlige penger.

– Norsk offentlig sektor har diabetes type 2: Nye fregatter til en marine som ikke kan seile, ender på skjæret. Mer penger til feite universiteter, betyr flere kjønnsforskere, eller at universitetene sparker forskere med meninger de ikke liker. Pengene har veltet inn over samtidskunsten, men ingen ny Munch er i sikte. To år inn i en pandemi, har vi et helsevesen som ikke har økt intensivkapasiteten, skriver han.

– Bare å ønske Sylvi Listhaug god jul

Videre peker han på integreringsutfordringene i Norge, og henviser til Kåre Willochs egen skepsis mot høy innvandring, som han mener er fremmede perspektiver for Erna Solberg. Han viser også til at Høyres tidligere generalsekretær Trond R. Hole har sammenlignet investor Øystein Stray Spetalen med Trump, for sistnevntes kritikk av politikernes beslutning om å knytte strømnettet i Norge tettere til Europa.

– Hvis man er uenig med Høyres energipolitikk, så er man altså Trump. Gitt at dette er nivået Høyre-politikere legger seg på i debatten, er det bare å ønske Sylvi Listhaug god jul.

