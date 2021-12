annonse

NRK har publisert flere artikler om en fastlege i Norge, etter at de saumfarte hennes private Facebook-profil og fant «skeptiske innlegg om koronavaksiner».

Statskanalen har de siste dagene fått uttalelser fra en rekke personer som hudfletter spesialistlegen Anja Zanjani i Sør-Fron kommune.

Zanjani har vært åpen om sin skepsis til koronavaksiner, og delt innlegg på Facebook som NRK har plukket opp.

«NRK har tidligere omtalt fastlegen, som i lang tid har spredd informasjon om koronavaksinene som ikke er i tråd med norske helsemyndigheters råd», skrev NRK i en artikkel tirsdag.

Statskanalen omtaler legen både som «koronaskeptiker» og «vaksineskeptiker». De har også tatt kontakt med fylkeslegen i kommunen angående deres «funn» av hva Zanjani har delt på Facebook.

Fylkeslegen sier til NRK at Zanjanis Facebook-innlegg «kan ha ført til lav vaksinedekning i kommunen».

– Forstå rollen sin

Onsdag har NRK publisert en oppfølgingssak der de har intervjuet en 18 år gammel jente i Sør-Fron. Artikkelen er underskrevet av fire journalister.

«Jeanette (18) tviler på eget vaksinevalg på grunn av koronaskeptisk fastlege», skriver statskanalen i tittelen.

I artikkelen er det hentet inn en uttalelse fra rådmannen i Sør-Fron kommune.

«Sør-Fron mener fastlegen som under pandemien har ytret seg kritisk om vaksinering på sin egen Facebook-side må skjerpe seg. – Hun må forstå rollen sin, sier rådmann til NRK», skriver statskanalen.

I den lange artikkelen er det flere sitater fra folk som er kritiske til Anja Zanjani. Det dreier seg blant annet om vanlige folk som NRK har tatt seg tid å prate med.

«Flere NRK har snakket med i Sør-Fron sier de synes det er rart at Zanjani har vært kritisk til både vaksinasjon og restriksjoner på sin egen Facebook-profil», skriver NRK.

En av dem NRK kontaktet var en pasient av Zanjani.

– Jeg er imot at noen i helsevesenet kan gå ut sånn som hun har gjort, sier vedkommende til NRK.

Refser NRK

Den siste saken til NRK er delt på Facebook. Det har kommet inn nesten 700 kommentarer, hvorav flere inneholder støtte til spesialistlegen, samtidig som de refser NRKs journalistikk.

– Hun er modig og ærlig. Synd at NRK snoker på folks private Facebook-profiler og lager sak ut av hva folk deler på privaten. Det er også skremmende at de tar kontakt med hennes pasienter. Lever vi i Sovjetunionen?, spør en kvinne.

– Ganske utrolig at NRK utsetter et enkeltmenneske for slikt press. Dette er tatt fullstendig ut av dimensjoner og virker som om all kritikk skal knebles for en hver pris, skriver en annen.

Forsvarer Facebook-delinger

Mange refser også Sør-Fron kommune, som har kalt inn fastlegen på teppet etter Facebook-innleggene.

– Så de forsøker å strupe en fagperson som har en meget sunn skepsis til en i beste fall svært betenkelig vaksinepraksis. Kan peke på en del regimer opp gjennom historien som begynte å drive på sånn med meningsmotstandere. Hvordan gikk det mon tro?, skrives det.

– Sør-Fron burde være glad for at dem har fastleger i det hele tatt. Snakk om å henge ut fagfolk, skriver en annen.

Fastlege Anja Zanjani har besvart spørsmål fra NRK. Hun legger vekt på at ting må belyses og ønsker ikke sensur.

– At jeg legger ut noe på Facebook betyr ikke at jeg sier at det er sånn det er. Men at jeg finner det interessant. Det burde diskuteres, ikke sensureres bort, sier hun om innleggene sine på Facebook til NRK.

Videre sier hun at det ikke står på Facebook at hun er lege, og at hun har privat profil.

«Innleggene hun deler er imidlertid offentlig tilgjengelige», avslutter NRK.

