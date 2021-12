annonse

annonse

Ungarn ble funnet skyldig i brudd på EUs lover om å beskytte migranter. Men nå skal Ungarns grunnlovsdomstol overprøve EUs lover.

Årsaken til uenigheten er Ungarns beslutning om å sende migranter tilbake til den serbiske grensen.

– Nå har vi en situasjon der ungarske regler mot innvandring er i strid med avgjørelsene til Brussel byråkrater og domstoler, hva skal vi gjøre, sier statsminister Viktor Orbán ifølge Reuters.

annonse

Les også: Forsker: De fleste asylsøkere som kommer til Norge har blitt smuglet inn

En domstol i Polen har avgjort at EU-lov ikke har forrang over polsk lov i alle tilfeller. EU-kommisjonen og en rekke EU-land advarer om at Polen og Ungarn kan ikke drive på egenhånd. Hvis så kan det true hele fundamentet for EU og det indre marked.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474