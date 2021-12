annonse

Fredag opplyser finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringen starter arbeidet med en ordning med lønnsstøtte, etter møte med partene i arbeidslivet.

– Vi starter det arbeidet i dag og skal få på plass en modell så raskt som mulig, sier Vedum.

Både LO, NHO og Virke har i en stund stått sammen om å be regjeringen om at lønnsstøtte må innføres igjen for å møte utfordringen med økt smittetrykk. Staten vil da ta en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter.

Formålet er å unngå permitteringer og at folk mister jobben som følge av innstramminger i smitteverntiltak.

Bedrifter kunne få lønnsstøtte i perioden mars til slutten av august i år. Ordningen ble imidlertid avviklet da smittetallene sank.

