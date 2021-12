annonse

annonse

Noen ideer er så dumme at bare intellektuelle kan tro på dem, sa George Orwell. De aller dummeste ideene er det bare Victor Norman som tror på, og Dagens Næringsliv som trykker.

I en kronikk med den hårreisende tittelen «Hurra for strømprisene!», oppfordrer NHH-professoren nordmenn til å slutte å klage på skyhøye strømpriser som rammer husholdningsøkonomien hardt, men heller juble for all den klirrende mynten strømkrisen gir i statskassen. Fordi nettoen «både for det norske samfunn som helhet og for «vanlige folk» er klart positiv.» I teorien. I virkeligheten gjør denne bonanzaen for statsfinansene selvsagt ingenting godt for vanlige folk.

Victor Norman gjør seg med denne teksten til en parodi på den abstrakte akademikeren som sitter i sitt elfenbenstårn og er helt fremmed for vanlige folks hverdagslige og høyst konkrete bekymringer. Dette setter ikke bare ham i et lite flatterende lys, men rammer også kredibiliteten til en presumptivt seriøs kunnskapsinstitusjon som Norges Handelshøyskole.

annonse

Men det er ikke nordmenns tur nå. For professor Norman trumfes norske interesser av globale hensyn: «Europa trenger norsk elkraft for å erstatte kullkraft og annen fossil energi.» For å bli Europas batteri må norske familiers velstand ofres.

Norman viser til at nordmenn gleder seg når olje- og gassprisene er høye, og spør hvorfor den samme gleden uteblir når inntektene fra eksport av strøm er høye. Han hopper bukk over vesensforskjellen. Nemlig at Norges produksjon av olje og gass er mange ganger den nasjonale etterspørselen. Eksport er således det naturlige og eneste alternativet for å maksimere nasjonens velstand. For strøm stiller det seg helt annerledes. Historien har vist at Norge har fått mer ut av å foredle den gudegitte gaven vannkraften har gitt innenlands, enn å selge strømmen som råvare utenlands.

Som Skjalg Fjellheim skriver i Nordnorsk Debatt: «Nasjonalstaten Norge er bygd på prinsippet om billig strøm, det er dette alt av bosetting og næringslivet er tuftet på, det har gjort høykostlandet Norge konkurransedyktig. Hvis dette rakner, er det ingen grunn til å bagatellisere konsekvensene, da blir landet ikke til å kjenne igjen.»

annonse

Victor Norman sitter åpenbart med et sterkt ønske om å gjøre Norge til et ugjenkjennelig sted for sine etterkommere.

Som minister med høy flygelføring og som velgasjert professor ved en statlig høyskole har Norman selv høstet fruktene av Norges ekstraordinære velstand. I sine sene år kunnet beskjeftige seg med å forfatte Risørs lokalhistorie. Neste generasjon nordmenn vil neppe være like privilegerte. Mye takket være Normans og hans likesinnede liberaleres ideer om grenseløs globalisering.

Dette er ikke første gang Norman stikker sin penn i øyet til vanlige folk. På høyden av flyktningkrisen i 2015 appellerte han i DN for at Norge burde ta imot 100.000 syriske flyktninger – raskt. Gudskjelov ble ikke hans råd fulgt. Men markerte i stedet et slags toppunkt for tiår med skjødesløs liberal innvandringspolitikk.

Dratt til sin logiske slutt vil Normans globalisme, i kraftpolitikken så vel som innvandringspolitikken og andre områder, bidra til at norske levestandarder konvergerer mot et globalt gjennomsnitt. Dette kan ha mye for seg. For fattige land. Men et rikt og fredelig land som Norge har alt å tape. Norske lønninger vil drives ned mot nivået i andre land. Tilliten i samfunnet drives ned mot nivået i andre land. Strømprisene og kriminaliteten i Norge drives opp mot nivået i andre land.

Den logiske konsekvensen av at det lukkede norske kraftmarkedet hvor strømprisen har vært lav, har blitt koblet sammen med det felles europeiske kraftmarkedet hvor strømprisen er høy, er at den norske strømprisen konvergerer mot europeiske nivåer. Som økonom er Norman fullstendig klar over denne mekanismen. Det må man hete Lene Westgaard-Halle og sitte på Stortinget for Høyre for å misforstå.

Strømkrisen Norge nå opplever er et villet resultat av en politikk som en samlet politikerklasse har vært enige om, og som Victor Norman har vært en av de intellektuelle arkitektene for. For å løse denne krisen er han den siste man bør lytte til. For det er ikke nordmenns interesser han taler for.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474