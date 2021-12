annonse

Flere hundre personer deltok i demonstrasjonstog mot corona-pass i Bergen og Oslo lørdag.

I Bergen ble det holdt appeller på Vågsallmenningen. Blant dem som holdt appeller var politikere og helsearbeidere.

Etterpå gikk de mange hundre demonstrantene i tog gjennom Bergen sentum i det som ble kalt «Markering mot koronapass».

Det var også markering mot corona-pass i Oslo.

Taler ble holdt på Jernbanetorget, før demonstrantene gikk i tog oppover Karl Johan til Stortinget.

Demonstrantene ropte «Nei til koronapass – Ja til frihet» og bar fakler.

Resett har prøvd å finne nyhetssaker om demonstrasjonene i hovedstrømsmediene og lokalavisene i Bergen, men uten hell.

Det er imidlertid lagt ut noen videoer og bilder fra demonstrasjonen på sosiale medier.

"NO TO COVID PASSPORTS, YES TO FREEDOM"

Massive protest happening right now in Norway.

This is what bravery looks like.

Norwegian Health care worker daring to stand up and speak for freedom.

Freedom protest in Norway today. pic.twitter.com/TFUDvhKakS

