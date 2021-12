annonse

Det skrives og debatteres mye, skarpt og godt om strømprisene i Norge etter at kuldesjokket endelig nådde befolkningen som stemte på politikerne som ville ha det slik.

Men det grunnleggende spørsmålet, som burde skamme våre politikere og få stemmegivere til å tenke seg om neste gang – det er det ingen av de etablerte mediekommentatorene som våger skrive med store bokstaver: EU + NORGE = SANT!

Fra Rødt til blått i Norge skrives det nå spalte opp og ned at det her på berget produseres miljøvennlig strøm, helt superbillig! Det skrives ublygt og nasjonalistisk at strømmen er en naturarv vi ikke skal profitere så mye på, siden det er så kaldt og mørkt i dette landet og at vi trenger mer strøm enn de fleste europeiske land for å overleve både fysisk og mentalt.

For olje får vi jo ikke lov til å bruke i fremtiden. Og hva er da riktigere enn å straffe befolkningen dobbelt ved å øke strømprisen samtidig som oljen skal overprises, fases ut, skattlegges og demoniseres? Sa jeg dobbelt? Jeg mener en mangedobling. Fra kostpris, pluss, om det enda bare var det, en nødvendig avanse, er strømmens egentlige pris omtrent tidoblet for dem som ikke klarte å skaffe seg en bra deal frem til nyttår. Og verre skal det visst bli.

Er nordmenn kuet?

Er det fordi velgerne skammer seg at det ikke er virkelige opptøyer mot realiteter som tilsier at det jeg har beskrevet kan bli to, tre, kanskje flere ganger verre? Er det fordi vi er så konsensuslammete og kuete at vi lar dette passere såpass stille som at 500 000 sjeler skriver litt på Facebook og en promille av oss/dem protesterer? Beskytter vi politikerne som i det stille forandret Norge under pisken til tullepartier som MDG fordi vi ikke tror vi egentlig fortjener å ha et varmt nok inneklima?

At politikerne nå kappes om å være «god, godere godest», slik gi mest tilbake til folket i form av en engangssum, på eller utenfor strømregningen, virker som en dekkoperasjon. For Norges stat tjener på strømkablene. Og statens politikere har stemt på kablenes legging mens «statens» presse har dekket operasjonen forsiktig, i hvert fall da det skjedde, siden uten å si det som det er – ACER er en kabel EU suger ut av Norge, som trenger strømmen mer. Vi steker ikke kjøttet på gass i Norge. Vi har en lang vinter som tidvis er bitende som en demon.

For ingen våger si det som det er: Vi er ikke medlem av EU, men vi logrer med EU likevel. Vi gir bort arvesølvet, kanskje også litt for å bli med på gallaene og festene til de kultiverte på kontinentet, ikke bare fordi vi er så innmari gode?

Politikerne tryller, sitter igjen med kassa

Men folket taper, selv om de kanskje får et julegratiale på noen tusen per familie eller hode. Å juble for å betale mer for strømmen, men etterpå få igjen litt av tapet – det er det neppe noen som kommer til å gjøre. Det er en dekkoperasjon en illusjonist verdig. Politikerne forsøker å trylle frem et smil på tilhørerne i de tusen hjem, de gir deg litt av kassa de tjente på showet. Men bare litt.

At en nesten samlet presse ikke satte press på stortinget, spurte om hva de holdt på med da ACER ble vedtatt uten grunnlovsflertall, og siden ikke har bakket eller i særlig grad dekket Nei til EUs rettslige kamp mot *systemfeilen* – der har du en nøtt i disse adventstider. En avsløring på hvordan tryllekunsten kunne utføres.

Resett advarte for døve ører

De fleste politikere og partier stemte for ACER, AKA EU. At velgerne ble advart av noen få medier, kanskje særlig Resett, men likevel ikke opponerte, det kan de kanskje ikke klandres for – all den tid nettavisen er ny, demonisert og ukjent for mange.

Og dette skjedde enda Norge to ganger har stemt nei til EU. Mon tro hvorfor det ties om noe så åpenbart av våre skarpeste penner i de etablerte mediene? Jeg kjenner på en flau bris, den gjesper og kaller seg konsensus. Jeg spør brisen hvorfor det er slik. – Fordi EU har tatt eierskap til Det grønne skiftet, sier brisen. – Men vi er jo ikke medlem av EU, sier jeg. – Nei, ikke engang det klarte politikerne i landet deres. Som støttehjulet EØS, betaler dere for å stå på gangen mens EU mekker sykler inni det grønne skiftet. – Men om ACER-ledningene under havet ikke gagner oss, kan vi vel tenke på det som et ledd som kan hjelpe Europa og verden, og oss alle i fremtiden? – Blir du varm i kroppen av det? Spør brisen. Jeg tenker meg ikke egentlig om, ser ned, kanskje fordi jeg er flau. Når jeg våger å se opp igjen er brisen fløyet.

Det grønne skiftet ligner en kamuflasjeopperasjon for makt. Våre politikere er de som burde skamme seg; ta sin elbil og kjøre vekk fra makten, så det blir plass til «folk flest», blå og røde.

