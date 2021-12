annonse

Gjennom psykologisk krigføring, propaganda og kynisk misbruk av lover, fremmer Kina sine revisjonistiske territorielle ambisjoner uten å måtte avfyre et skudd. Verdens demokratier må våkne opp til den stadig mer aggressive hybridkrigen som president Xi Jinping fører.

Den anerkjente indiske strategiske tenkeren, Brahma Chellaney – forfatter av ni bøker og professor i strategiske studier på den New Dehli-baserte tenketanken Center for Policy Research, samt seniorforsker på Robert Bosch-akademiet i Berlin – har skrevet en lengre kommentar i tidsskriftet Project Syndicate om kinesisk hybrid krigføring.

Chellaney innleder teksten ved å fastslå at Kina er verdens største, sterkeste og lengst overlevende diktatur, som totalt mangler en moderne rettsstat. Likevel bruker president Xi Jinping i økende grad sitt marionettparlament til å vedta nasjonal lovgivning som fremmer Beijings territorielle krav og rettigheter i henhold til folkeretten. Faktisk har Kina blitt svært dyktig til å bruke et konsept kjent som «lovføring» (engelsk: lawfare) – definert som «misbruk av regler og lover for politiske og strategiske formål.»

Under Xis ledelse har «lovføring» utviklet seg til å bli en kritisk komponent i Kinas bredere tilnærming til asymmetrisk eller hybrid krigføring. Utviskingen av grensen mellom krig og fred er nedfelt i regimets offisielle strategi – kjent som «Tre krigføringer» (san zhong zhanfa)-doktrinen. Akkurat som pennen kan være mektigere enn sverdet, så kan også «lovføring», psykologisk krigføring og offentlig meningskrigføring være mer effektivt enn tradisjonell krigføring.

Game changer

Chellaney argumenterer med at Xi driver med kinesisk territorial ekspansjonisme uten å avfyre ​​et skudd gjennom disse metodene. Allerede har Kinas skuddløse aggresjon vist seg til å være en game changer i Asia. Å føre de «tre krigføringene» i forbindelse med militære operasjoner har allerede gitt Kina betydelige territorielle gevinster.

Innenfor denne større strategien er «lovføring» rettet mot å omskrive regler for å underbygge historieforfalskninger og legitimere ulovlige handlinger med tilbakevirkende kraft. For eksempel vedtok Kina nylig en landegrenselov for å lovfeste landets territorielle revisjonisme i Himalaya. Og for å legitimere ekspansjonismen i Sør- og Øst-Kinahavet, vedtok Beijing kystvaktloven og loven om sjøtrafikksikkerhet tidligere i år.

Geopolitikk

Chellaney skriver videre at de nye lovene, som tillater bruk av makt i omstridte områder, ble etablert samtidig som Kina opplever økte geopolitiske spenninger med flere av sine naboland. Landegrenseloven kommer samtidig som den militære fastlåste tilstanden i Himalaya, hvor mer enn 100.000 kinesiske og indiske tropper har vært involvert i flere stridigheter i nesten 20 måneder, etter gjentatte kinesiske inngrep i indisk territorium.

Kystvaktloven, ved å behandle omstridte farvann som Kinas, bryter ikke bare FNs havrettskonvensjon (UNCLOS); men den kan også føre til en væpnet konflikt med Japan eller USA. Landgrenseloven risikerer også å utløse en krig med India, ettersom den attesterer til Kinas intensjoner om å unilateralt bestemme grensene mellom landene. Den strekker seg til og med til de grenseoverskridende elvene med opprinnelse i Tibet, hvor Kina erklærer en rett til å avlede så mye av det delte vannet som det vil.

Suksess

Chellaney mener at disse nye lovene følger suksessen til «Tre krigføringer»-strategien som har som hensikt å tegne kartet over Sør-Kinahavet på nytt – til tross for Den internasjonale domstolens (ICJ) kjennelse som avviste kinesiske territorielle krav der; og deretter svelge Hongkong, som lenge hadde blomstret under sine demokratiske institusjoner som et stort globalt finanssenter.

I Sør-Kinahavet, som rundt en tredjedel av den globale maritime handelen nå går igjennom, har Xis regime brukt «lovføring» for å konsolidere kinesisk kontroll, og gjort sine konstruerte historiske påstander til virkelighet. I fjor, mens andre land med territoriale krav i regionen kjempet mot COVID-19-pandemien, opprettet Xis regjering to nye administrative distrikter for å styrke sine krav over Spratly- og Paracel-øyene og andre landområder. Og i ytterligere strid med folkeretten ga Kina mandarinspråklige navn til 80 øyer, skjær, sjøfjell og atoller, hvorav 55 er helt nedsenket i havet.

Hongkongs nasjonale sikkerhetslov, som ble vedtatt i midten av 2020, er en lignende aggressiv rettslig handling. Xi har brukt loven til å knuse Hongkongs pro-demokratiske bevegelse og oppheve garantiene som er nedfelt i Kinas FN-registrerte traktat med Storbritannia. Traktaten forpliktet Kina til å bevare Hongkong-borgeres grunnleggende rettigheter, friheter og politiske selvråderett i minst 50 år, etter å ha gjenvunnet suverenitet over territoriet i 1997.

Ekspansjonisme

Chellaney spør deretter om strategiens suksess med å strippe Hongkongs autonomi kan før til at Kina nå vil vedta lignende lovgivning rettet mot Taiwan; eller til og med påberope seg sin anti-løsrivelseslov fra 2005, som understreker besluttsomheten om å bringe øy-demokratiet under Beijings kontroll. Med et Kina som eskalerer sin psykologiske krigføring og informasjonskrigføring, er det en reell fare for at Beijing vil gå etter Taiwan etter vinter-OL i Beijing i februar.

Xis ekspansjonisme har selv ikke spart det bittelille fjellandet Bhutan, med en befolkning på bare 784.000. Regimet har bygd militariserte landsbyer i Bhutans nordlige og vestlige grenseområder, som totalt ignorerer en bilateral traktat fra 1998 som forpliktet Kina «til ikke å ty til ensidig handling for å endre status quo for grensen».

Som disse eksemplene viser, gir nasjonal lovgivning i økende grad Kina et påskudd til å tilsidesette bindende folkerettslige prinsipper, inkludert bilaterale og multilaterale traktater som landet har skrevet under. Med mer enn én million muslimske internerte har Xis konsentrasjonsleirer (gulager) i Xinjiang gjort narr av Folkemordskonvensjonen fra 1948, som Kina sluttet seg til i 1983. Og fordi effektiv kontroll er viktig for et sterkt territorielt krav i henhold til folkeretten, bruker Xi ny lovgivning for å underbygge Kinas administrasjon av omstridte områder, inkludert ved å sende kinesiske statsborgere dit.

Ekspansjonsstrategi

Avslutningsvis argumenterer Chellaney med at etableringen av slike nye fakta på bakken er en integrert del av Xis territoriale ekspansjonsstrategi. Det er grunnen til at Kina har anstrengt seg for å lage kunstige øyer og administrative distrikter i Sør-Kinahavet, samt forfulgt en militarisert landsbybygging i grensetraktene i Himalaya; som India, Bhutan og Nepal anser for å være innenfor deres egne nasjonale grenser.

Til tross for disse inngrepene, har svært lite internasjonal oppmerksomhet blitt rettet mot Xis «lovføring» eller bredere hybride krigføring. Fokuset på Kinas militære oppbygging tilslører det faktum at landet i det stille utvider sine maritime- og landegrenser uten å avfyre ​​et eneste skudd.

«Gitt Xis overordnede mål – å oppnå global kinesisk dominans under hans ledelse – må verdens demokratier utarbeide en samordnet strategi for å motvirke hans tre krigføringer,» konkluderer Chellaney.

