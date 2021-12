annonse

Statsminister Boris Johnson kunngjorde nye strenge coronaregler onsdag som skaper sinne blant flere.

Daily Mail melder at britiske myndigheter nå krever at det innføres vaksinepass på sportsarrangement der det er over 10 000 tilskuere.

Bakgrunnen for de nye reglene er frykten for den nye omikron-varianten av coronaviruset. England opplever nå økning i antall smittede.

Statsminister Boris Johnson oppfordret på pressekonferansen onsdag at folk bør ha hjemmekontor der det er mulig. Det blir også påbudt med munndbind i store deler av landet.

Raser mot Johnson

Vaksinepasset på Premier League-kampene betyr at alle de 20 klubbene i ligaen må sjekke hver eneste supportere om de har papirene i orden for å komme inn på stadion, skriver Daily Mail.

Vaksinepasset må også vises om du skal besøke nattklubber eller andre innendørsarrangement med over 500 personer.

Sky Sports-kommentator og tidligere landslagsspiller Gary Neville, og en rekke andre mediepersonligheter i England, har langet ut mot Boris Johnson og den nye nedstengingen.

Neville la ut en video på twitter der han blant annet sa at myndighetene lyver og at han vil ha Johnson fjernet. Neville har også lagt ut flere meldinger der han er oppgitt over at det nå blir obligatorisk med vaksinepass på fotballkamper.

Plan B – rumoured to be “ Work From Home” and “ Vaccine passports” Do one! — Gary Neville (@GNev2) December 8, 2021

Også flere andre har uttalt at de nekter å godta de nye coronareglene som nå innføres.

Oasis-vokalist Noel Gallagher uttalte i et radioprogram at han ikke kommer til å akseptere ny nedstenging.

– Jeg kommer ikke til å være innestengt igjen. Jeg bryr meg ikke hva du sier. Jeg kommer til å åpne en nattklubb i West End og ha den åpen 24 timer i døgnet. Selv om det er bare meg der og spiller min egen musikk, sa vokalisten.

Noel Gallagher says he will not comply with another lockdown pic.twitter.com/X2RSJMeoas — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 2, 2021

Tidligere har den britiske TV-personligheten Neil Oliver vært sterkt kritisk til myndighetenes nedstenging og innføring av vaksinepass.

I en video-monolog som er gått viralt på sosiale medier sier han blant annet at han ikke kommer til å godta myndighetenes nye coronaregler.

Neil Oliver: Governments amount to hundreds, while we amount to millions – they are few and we are many pic.twitter.com/wjA6f82tqq — GB News (@GBNEWS) December 4, 2021

