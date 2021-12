annonse

annonse

Tidligere senator fra Georgia, David Perdue mener president Donald Trump ble frarøvet valgseieren i delstaten.

Han vil bli republikanernes guvernørkandidat i Georgia, og nå slutter han seg til et søksmål som hevder at valget var rigget. Det skal ha resultert i at Trump tapte i presidentvalget og Perdue tapte i senatsvalget, skriver NTB.

Les også: Rapport fra Trump-land: Ville Vesten er ikke som før

annonse

David Perdue stiller til valg for å erstatte dagens guvernør i Georgia, David Kemp, han er også republikaner. Men han godkjente valgresultatet som viste at Joe Biden overraskende vant delstaten. Det mener Perdue at han ikke ville ha gjort.

Til nå er alle påstander om at valget i Georgia var rigget tilbakevist i flere instanser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474