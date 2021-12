annonse

«Russiagate» omtales som den største skandalen i amerikansk historie av anerkjent amerikansk journalist og kommentator.

John Peder Zane, bidragsyter på RealClearPolitics og redaktør på RealClearInvestigations, har skrevet en kronikk om behandlingen av Donald Trump under den såkalte «Russiagate»-sammensvergelsen på RealClearPolitics.com.

Zane innleder innlegget med å påstå at ingenting kommer i nærheten av å skade den amerikanske republikken – med tanke på størrelse og omfang – enn den årelange innsatsen for å lamme Donald Trumps presidentskap; hvor det ble hevdet at Trump konspirerte med Russland for å stjele valget i 2016, og deretter jobbet aktivt med å fremme Kremls interesser som USAs øverstkommanderende.

«Russiagates» beryktede forgjengere – Monica Lewinsky-hendelsen, Iran-Contra, Watergate, Teapot Dome, Crédit Mobilier, XYZ-affæren – involverte et relativt lite antall forbrytere, som var involvert i spesifikke ulovligheter og korrupsjon.

Russiagate, derimot, er en enorm konspirasjon som involverer utallige mektige krefter, inkludert Det demokratiske partiet, NeverTrump-republikanerne, Obama-administrasjonen, FBI, Justisdepartementet og USAs mest prestisjetunge nyhetskanaler.

Mens tidligere skandaler ofte har endt opp med at gjerningspersonene stilles til ansvar – Watergate førte til fengslingen av topphjelpere i Det hvite hus og president Nixons avgang – samt offentlige reformer, har det ennå ikke kommet noen konsekvenser for de involverte etter «Russiagate».

Handlingsforløpet

Zane argumenterer deretter med at «Russiagate» begynte med et snev av sannhet: Noen – sannsynligvis russere, selv om man fortsatt ikke vet sikkert – hacket Den demokratiske nasjonale komitéen og Hillary Clintons private server. Clinton-kampanjen var redd for hva som kunne bli utgitt, og forsøkte derfor å diskreditere ethvert skadelig materiale ved å stille spørsmål om kilden. (Joe Biden fulgte den samme strategien med stor suksess da han feilaktig beskrev bevisene for korrupsjon funnet på sønnen Hunters bærbare datamaskin som «russisk desinformasjon».)

Som svar, finansierte Clinton-kampanjen en absurd samling av konspirasjonsteorier som involverte pissende prostituerte og milliardbestikkelser: Den såkalte Steele-mappen. Mappens betydning for «Russiagate»-saken kan ikke overvurderes – det var ingen annen dokumentasjonen som knyttet Trump-kampanjen til hackingen. Ingen mappe, ingen sammensvergelsesteori.

I løpet av sommeren og høsten 2016 matet Hillarys følgere denne absurde påstanden til tjenestepersoner i Obama-administrasjonen, Justisdepartementet, FBI, CIA og Utenriksdepartementet. Alle visste at det var en politisk operasjon: Nå avklassifiserte notater bekrefter at daværende CIA-direktør John Brennan orienterte president Obama i juli 2016 om at Clinton planla å knytte Trump til Russland som «en metode for å distrahere publikum fra hennes bruk av en privat epostserver».

Clinton-ansatte – inkludert Jake Sullivan, som nå fungerer som president Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver – prøvde å få hovedstrømspressen interessert i de tvilsomme anklagene, men fikk lite gjennomslag, fordi de ikke kunne verifiseres. I stedet for å le av det hele som en opplagt svertekampanje, ble imidlertid FBI en del av konspirasjonen. Byrået tok det ekstreme skrittet med å åpne en etterretningsetterforskning under en pågående presidentkampanje – og agentene løy for å oppnå avlyttingstillatelser.

Dager etter valget i november, fokuserte Hillarys kampanje på «russisk innblanding» som hovedårsaken til hennes nederlag. 5. januar 2017 møtte president Obama, visepresident Biden og andre sentrale ledere FBI-direktør James Comey i det ovale kontor for å diskutere Russland-relaterte saker. Det er uvisst hva som ble diskutert i møtet, men dagen derpå orienterte Comey den kommende presidenten Trump om noen påstander i Steele-mappen. Fire dager senere, 10. januar, brukte CNN denne orienteringen til å rapportere om de høydramatiske konspirasjonsteoriene.

Villedning

Zane skriver videre at i løpet av de neste månedene og årene, matet nåværende og tidligere amerikanske embetspersoner ulovlig villedende klassifisert materiale og partiske anonyme sitater til New York Times, Washington Post, NBC News og andre mediekanaler kritiske til Trump – for å fremme dette narrativet. Tidligere CIA-direktør John Brennan og USAs tidligere nasjonale etterretningsdirektør James Clapper var konstant tilstede på kabelnyheter, hvor de brukte autoriteten til sine forhenværende stillinger til å overbevise publikum om at sammensvergelsen var reell – selv om Clapper i edsvorent vitnesbyrd innrømmet at han ikke hadde sett slike bevis.

Kongressdemokrater, inkludert partiets ledere i Representantenes hus og Senatet, Nancy Pelosi og Adam Schiff, forsterket de tvilsomme påstandene. De innflytelsesrike og mektige Demokratene hevdet feilaktig å ha sett «mer enn omstendelige bevis» på at det foregikk en sammensvergelse mellom Russland og Trump.

Utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller for å etterforske «Russiagate»-fantasien i mai 2017 helte bensin på bålet. Hans innsats ble en del av opplegget: Han lette kun etter bevis som kunne implisere Trump, og ignorerte spørsmål om hvem som kokte opp konspirasjonsteorien, hvordan de spredte den gjennom statsapparatet og media, og lovene de kan ha brutt i prosessen.

Til tross for hans beste innsats, innrømmet Mueller at han ikke hadde funnet noen bevis på en sammensvergelse, da han presenterte rapporten sin i april 2019. Det burde ha drept konspirasjonsteorien – som tidligere store skandaler – og utløst en periode med refleksjon og selvransakelse fra den amerikanske regjeringen, media og folket for å spørre et betimelig spørsmål: Hvordan kunne man ta så feil?

Over loven?

Zane påpeker deretter at en slik innrømmelse ennå ikke har skjedd. Justisdepartementets generalinspektør Michael Horowitzs rapport fra 2020, som beskriver «alvorlige overgrep i FBIs håndtering av saken,» førte til lite ramaskrik og ingen omfattende reform. De nylige anklagene mot Clinton-tilknyttede aktører fremholdt av spesialrådgiver John Durham – som endelig gjør den jobben Mueller burde ha gjort – avslører overgrepene som faktisk fant sted under kampanjen i 2016. Dette har, bisart nok, ført til at tilhengere av «Russiagate» har ignorert funnene hans og faktisk doblet støtten til den nå avkreftede sammensvergelsen. Nylige artikler i The Atlantic og New York Times, for eksempel, antyder, uten bevis, at «Mueller kom definitivt aldri til bunns i hva som skjedde.»

I tillegg, som Aaron Maté nylig rapporterte for RealClearInvestigations, har mange nyhetsorganisasjoner nektet å korrigere dokumenterte feil i Trump/Russland-dekningen, inkludert dypt mangelfulle artikler som ble tildelt en Pulitzer-pris.

Ledende frontfigurer for svindelen – inkludert Brennan, Clapper, Pelosi, Schiff og Sullivan – har ikke betalt noen pris for handlingene sine. Per dags dato har heller ingen gjennomført innledende avhør med Hillary Clinton eller Barack Obama om deres roller i skandalen.

Konstruert av store deler av det amerikanske statsapparatet og media, gjør forsøket på å male en sittende president som en utenlandsk agent «Russiagate» til den verste skandalen i amerikansk historie. «Men det er denne andre, fortsatt pågående fasen – denne forsettlige innsatsen for å benekte det som skjedde, å nekte å holde gjerningsmennene ansvarlige – som utgjør den mest alvorlige faren for USA,» argumenterer Zane avslutningsvis og før han spør retorisk:

«Hvis sannhet og rettferdighet ikke betyr noe, hva er det som betyr noe da?»

