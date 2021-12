annonse

Kina tar et kraftig oppgjør med USA etter at de ikke får lov til å delta i et toppmøte for demokrati.

Kina mener Joe Biden gjenskaper skillelinjer fra den kalde krigen.

– Demokrati har lenge vært et masseødeleggelsesvåpen brukt av USA for å blande seg i andre lands interne anliggender, sier en talsperson for utenriksdepartementet i Kina i en offisiell uttalelse.

De beskylder også USA for å egge til revolusjoner rundt om i verden. Den skarpe uttalelsen kommer etter at Kina, i likhet med land som Russland og Ungarn, ble utestengt fra et to dagers virtuelt toppmøte for demokrati.

Kina hevder videre at toppmøtet blir arrangert for å skape konfrontasjoner og bruke demokratiet som et våpen. Kina derimot lover å stå «resolutt opp mot alle former for pseudo-demokratier».

