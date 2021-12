annonse

NTB melder at opposisjonspartiene er ikke imponert over regjeringens strømavtale. De etterlyser svar på hvor pengene skal hentes fra og tiltak til næringslivet.

Lørdag ble det kjent at husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5.000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Staten skal ta halvparten av regningen for det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime.

Regjeringen har satt av 5 milliarder kroner til ordningen, som skal gjelde fra og med desember til og med mars neste år.

Tallmagi

Fremskrittspartiet mener regjeringen driver med tallmagi når de later som strømpakken til husholdningene er stor.

– Faktum er at det offentlige får ekstrainntekter på rundt 40 milliarder kroner fra økte strømpriser, men gir bare 5 milliarder tilbake til strømkundene, sier Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen til NTB.

Han legger til at selv om husholdningene får en liten håndsrekning, legger regjeringen til grunn at de skal betale cirka tre ganger mer for strømmen i år enn gjennomsnittet de siste åtte årene.

– Det er ikke holdbart, sier Solvik-Olsen.

Frp-nestlederen mener det mest oppsiktsvekkende er at næringslivet ikke får noe hjelp i pakken regjeringen la fram lørdag.

– De siste ukene har mediene rapportert om utallige gartneri, mekaniske bedrifter og kraftforedlende industri som sliter på grunn av energikostnadene. Der gir regjeringen null hjelp, sier Solvik-Olsen.

Vil støtte forslaget

I Høyre mener de at strømavklaringen burde vært klar allerede i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV.

– En løsning som går rett inn på strømregningen er i tråd med hva Høyre foreslo, selv om vårt forslag ville vært mer målrettet og knyttet til folks inntekt, ikke bare til selve strømprisen, sier Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson, Tina Bru.

– Det aller viktigste nå er uansett at folk får rask hjelp og vi kommer derfor til å støtte dette forslaget, fortsetter hun.

– Hvor skal pengene hentes fra?

Venstre påstår at regjeringen har latt seg inspirere av det borgerlige forslaget om et direkte fratrekk på strømregningen, samt at det er satt et tak på støtte for overdådig strømforbruk.

– Utfordringen er likevel at den gir vil gi desidert mest støtte til de som har høyest strømforbruk og best økonomi, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn.

Han etterlyser også klarhet i hvor pengene skal hentes fra.

– Det ekstraordinære utbyttet de har hentet ut fra Statkraft, og dermed norske strømkunder, har de nemlig allerede brukt opp på helt andre ting i budsjettforliket med SV. Jeg tolker det slik at Slagsvold Vedum nå heller vil tappe oljefondet, sier Rotevatn.

– Premierer strømsløseri

MDG er derimot veldig skeptiske og mener regjeringens strømpakke er en løsning som premierer strømsløseri.

– I stedet for å ta regningen for folk med et høyt strømforbruk, burde alle fått utbetalt samme beløp. Da ville de som brukte lite strøm, ha sittet igjen med mest, sier MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

– Hvis regjeringen mener alvor med et tak på 5000 kilowatt forbruk per måned legger de opp til stimulere at nordmenn skal bruke veldig mye strøm. Det er både usosialt og dårlig miljøpolitikk, sier Hansson.

– Regjeringen svikter

KrF, på sin side, sier at det er bra at regjeringen kommer med en løsning som vil komme mange til god, men at det er altfor sent at dette kommer først i januar,

– Regjeringen svikter vanlige inn mot julehøytiden, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs energi- og miljøpolitisk talsperson.

Han mener løsningen bør gjelde fra november slik at folk får hjelp før jul og at staten bør ta en større del av regningen.

– Fellesskapet får ekstremt store inntekter på grunn av denne situasjonen og da må også mer komme forbrukerne til gode, sier Ropstad.

