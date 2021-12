annonse

annonse

Da skal de kanskje legge frem en ordning som kan hjelpe.

På pressekonferansen kommer Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Det sies at årsaken til forsinkelsen er at de nye ordningene må gjennom en omfattende faglig kvalitetssikring. NTB skriver det er nemlig nybrottsarbeid og at ordningene må derfor stresstestes grundig. For å sikre at de treffer slik regjeringen ønsker, og for å sikre at de virker både praktisk og juridisk.

annonse

Les også: Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» har fått 450 000 medlemmer: – Nå er vanlige folk forbanna

Regjeringen skal kutte i elavgiften i vinter. Så skal de med dårligst økonomi får 1.500 kroner hver måned fra desember til mars. Pluss 150 kroner per person som bor i boligen. Det vil koste 500 millioner kroner til sammen. Bostøttemottakerne har blitt lovet 3.000 kroner ekstra. Så skal sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner kroner. Dernest skal studenter som kan dokumentere strømutgifter få 3.000 kroner i ekstra lån, men av dette skal 1.200 kroner omgjøres til stipend.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474