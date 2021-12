annonse

annonse

Aston Villa-sjef Steven Gerrard sier han er villig til å ofre sin popularitet i Liverpool for å vinne mot sin tidligere klubb på lørdag.

Gerrard spilte 710 kamper og scoret 186 mål i en 17 år lang karriere på Anfield.

Han tok over i Villa i november og vil sikte på en fjerde seier på fem kamper når de to lagene møtes.

annonse

– Hvis jeg er på bussen på vei nedover M6 mot Birmingham, og jeg ikke er den mest populære på Anfield, så får det være, sa Gerrard til BBC.

Suksess

Den tidligere Liverpool-kapteinen hjalp de røde til en minneverdig Champions League-triumf i 2005, og han vant også to FA-cuper, tre ligacuper og Uefa-cupen med Merseyside-klubben.

annonse

Etter å ha trukket seg tilbake som spiller, trente den tidligere engelske kapteinen Liverpools ungdomsakademi og ledet deretter U-18-laget deres i løpet av sesongen 2017-18 før han tok ansvar for den skotske klubben Rangers.

Han erstattet Dean Smith i Villa forrige måned, og etter ni poeng fra 12 har han løftet Midlands-laget fra 16. til 10. plass i Premier League.

– Støyen er for andre å bli begeistret over. For meg handler det om å forberede laget på best mulig måte for å prøve å få et positivt resultat for Aston Villa, sa Gerrard om sin retur til Anfield.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474