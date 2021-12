annonse

Regjeringen endrer tiden fra dose to til dose tre. Fra seks til fem måneder for alle ned til 45 år. Det samme gjelder for helse- og omsorgstjenesten.

Men sykepleier Hanne Erøy har betenkeligheter. Hun har fått tilbud om tredje dose og har vært i tenkeboksen av to grunner: Hun fikk bivirkninger av de to første dosene og et skyhøyt nivå av antistoffer.

– Har du så høye antistoffer som meg er jeg usikker på om det er nødvendig med dose 3, sier Hanne Erøy til Dagsavisen. Hun fikk også påvist krystallsyke. Nå spør hun om det er nødvendig å ta dose 3:

– Det finnes jo en måte å måle antistoffer i blodet på etter vaksinen, en enkel blodprøve som heter P-SARS-CoV-2-spike antistoff. Jeg har tatt den to ganger, og begge ganger viste den at jeg, etter å ha tatt dose 1 og 2, har høyere antistoffer enn det som er målbart i Norge.

Erøy sier at de over 65 år får dose 3 først. Men det er de yngre hun stiller spørsmål om.

– Hos folk over 65 år synker antistoffene dramatisk etter en stund, men vi har ikke hatt tid til å få undersøkt effekten av tredje dose i stor skala hos de som er yngre ennå, sier Erøy.

Erøy tror også at det kan være mange som ikke melder inn bivirkninger fordi skjemaet som må fylles ut er omstendelig og litt komplisert.

FHI mener sykepleieren bør gjøre som de anbefaler.

– De som måler lave antistoffer kan fortsatt ha god beskyttelse og da særlig mot mer alvorlig sykdom. At det måles høye antistoffer i blodet øker sannsynligheten for at vedkommende fortsatt er godt beskyttet, men vi vet ikke hvor høye nivåer som er nødvendig for å være godt nok beskyttet mot koronaviruset over tid, sier overlege Sara Viksmoen Vatle ved FHI.

– Vi anbefaler derfor ikke å måle antistoffer som et utgangspunkt, men å følge de anbefalingene som gjelder, sier Viksmoen Vatle.

Immunolog og professor, Anne Spurkland hevder det er fornuftig å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger og mener at sykepleier Hanne Erøy bør ta dose 3.

– Helsearbeidere har fått tilbud om dose 3 fordi de utsettes for økt risiko, både i form av smitte og fordi de møter pasienter som de ikke selv skal smitte, så der synes jeg nok de burde ta dose 3 siden det ganske sikkert gir økt beskyttelse, svarer hun.

