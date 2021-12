annonse

Omikron-varianten av koronaviruset gir mildere sykdom og færre sykehusinnleggelser og dødsfall. Det konstaterer sørafrikanske leger.

– Folk ser ut til å være i stand til å håndtere sykdommen hjemme. De fleste blir friske i løpet av isolasjonsperioden på 10 til 14 dager, sier den sørafrikanske legen Unben Pillay.

Han har de siste ukene tatt imot flere titall koronasmittede pasienter daglig, men han har ennå ikke måttet sende noen av dem på sykehus, skriver NTB.

Det gjelder også eldre pasienter og de sim har med underliggende helseproblemer.

Mens pasienter smittet av delta-varianten har lave oksygenverdier i blodet og vansker med å puste, har omikron-smittede mildere, influensalignende symptomer som hoste og smerter i ledd og muskler, forteller Pillay.

Langt færre

En rapport fra Sør-Afrikas institutt for smittsomme sykdommer viser at bare 30 prosent av alle som er innlagt med covid-19 de siste ukene, har vært alvorlig syke. Det er under halvparten så mange som under tidligere smittebølger.

Den gjennomsnittlige liggetiden for covid-19-pasienter er også betydelig kortere, 2,8 dager mot 8 dager tidligere.

Bare 3 prosent av pasientene som er innlagt med covid-19 i Sør-Afrika de siste ukene, døde. Under tidligere smittebølger var andelen rundt 20 prosent.

