annonse

annonse

Med en presset fødsel- og barselomsorg er noen av taperne kvinner med kort botid i Norge, lav helsekompetanse, lite sosialt nettverk og begrensede norskkunnskaper.

– Sårbare kvinner er mer disponert for uheldige hendelser ved fødsel. Enkelte deler av innvandrerbefolkningen har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskap og for den nyfødte. De har økt sjanse for å oppleve dødfødsel, for tidlig fødsel og akutt keisersnitt, skriver Grete Herlofson, Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og Marit Stene Severinsenprosjektleder, Jordmor og prosjektleder for Flerkulturell doula, Norske Kvinners Sanitetsforening i Vårt Land, og legger til:

– Tiden etter fødsel er en sårbar periode for mange. Vi vet at kvinner med tidligere psykiske belastninger oftere utvikler barseldepresjon. Derfor er det ikke overraskende at kvinner fra krig- og konfliktområder er overrepresentert når det gjelder barseldepresjon.

annonse

Les også: Prest om multikultur: – Faktumet er at Norge mer og mer kommer til å se ut som Holmlia, Bøler og Groruddalen

De skriver at slike må ikke glemmes av den nye regjeringen. Det er de som ikke har noen å snakke med. De som ikke kan språket. De som mangler digitale ferdigheter. Slike som er vant til et annet helsevesen og står helt uten nettverk.

– For en stund siden ble vi kjent med en kvinne som var nyankommet til landet. Hun hadde reist fra et land i kaos. Helt alene. Hun fødte kun to dager etter ankomst. Hun hadde reist fra et land i kaos.

annonse

Les også: NRK jakter på flerkulturelle

De skriver videre at en flerkulturell fødselshjelper, eller doula som de kalles er integrering i praksis. Det er et tilbud til kvinner i en svært sårbar livssituasjon. En doula har samme språk og opprinnelsesregion som fødekvinnen, og er en lønnet veiviser inn i det norske helsevesenet.

– Vil helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol redde Flerkulturell doula fra nedleggelse?, spør de.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474