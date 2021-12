annonse

Hvorfor skal man bry seg om en ytre-venstre politiker fra Tyskland, hvis karriere er på hell?

Sahra Wagenknecht var stjernen i partiet Die Linke. Hun har sittet både i europaparlamentet og den tyske forbundsdagen. Fra 2015 til 2019 var hun lederen av partiets fraksjon, tidligere var hun også partiets nestleder. Med henne kunne partiet oppnå god oppslutning, særlig i områder av det tidligere Øst-Tyskland hvor sosiale forhold ikke alltid er på høyden med de vest-tyske områdene. Men Wagenknecht er ingen politikk-stjerne lenger, og så visst ikke i eget parti.

Tidligere i år kom hun med en bok som har ligget ukesvis på bestselgerlisten til Der Spiegel. Gjennom 12 kapitler tar hun for seg trekk ved den politiske situasjonen i Tyskland og Europa, som er utfordrende både for høyre og venstre. Kort fortalt: De selvrettferdige på venstrefløyen trives utmerket med sine akademiske jobber og tjenesteskap fra eksotiske land. Litt småprat om multi-kult og solidaritet før man løper tilbake til seminaret. Der ute, derimot, i den mer brutale verden er det andre problemer som er mer påtrengende.

Satt på spissen: Østtyskere som er bekymret for jobb, landsby og avfolkning, vesttyskere som er bekymret for at hvite menn ikke anerkjenner at det finnes mer enn to kjønn og at innvandring per definisjon er bra. Wagenknecht har en artig påpekning: etter 2. verdenskrig fikk Vest-Tyskland 2.5 millioner gjestearbeidere, som de ble kalt den gang. Det var ingen retorikk om solidaritet og hjelp, men om billig arbeidskraft. I 1973 stopper den sosialdemokratiske kansleren Willy Brandt denne innvandringen. Wagenknecht kommenter: «I dagens SPD (det sosialdemokratiske partiet, min anmerkning) ville han vel bli giftig plassert i nærheten av AFD. Nettopp, klima har forandret seg.

Wagenknecht gir oss noen snapshot fra historien. Hun minner om at det er håp også for Islam, men da må muslimene velge mellom «Cordoba eller reaksjon», som hun skriver. Hun antyder at islam har en tolerant historie fra den gang religionen styrte deler av dagens Spania. Denne toleransen er en historisk myte, men passer for en forfatter som ikke vil stemple en religion. Forståelig nok kanskje, men hun går i egen ideologiske felle. Det finnes ytterst få eksempler på liberalt muslimsk styre, uten at dagens muslimer i vesten blir dårligere mennesker av den grunn.

De første kapitlene i denne boken er ikke all verden. Høydepunktet er «avsløringen» av at i USA tror jo mange at kjøkkenhjelpen kan bli millionær, men det er altså ikke sant. Neste kapitel er noen blikk i den organiserte arbeiderbevegelsens historie – ikke minst den sosialdemokratiske bevegelsens fortjeneste. Man kan spørre seg hva en kommunist smykker seg med i den historien, men ok; en nyttig påminnelse om at arbeiderbevegelsen har hatt sine rasjonelle og fornuftige partier som var opptatt av vanlige folks levekår.

Wagenknecht blir ikke interessant før hun kommer til saken: den nye akademiske middelklassen og deres liv og livssyn og deres identitetspolitikk. I to interessante kapitler får de sitt pass påskrevet. Befriende. Faktum er jo også at noen lever riktig så godt i krisetider. Digitalisering for deg med høy utdanning og spennende jobb, noen andre vasker leiligheten din og serverer kaffe på flyet på vei til konferansen om bærekraft. Service-proletariatet er etablert, og de er ofte mangfoldige nok, så her snakker ingen om mangfold. Videre har vi det nye prekariatet, som ikke har fast jobb, som hopper fra engasjementer her og der. Dette er noe mer utbredt i andre land enn her hjemme i olje/gass-bobla.

Wagenknecht skriver om bullshit Jobs, ikke minst innen finans. Det er jobber som er like meningsløse som kjønnsforskning. Her har ytre-venstre-politikeren et godt poeng: Når produserte finansfolk noe av verdi? Hun skriver også interessant om gode og dårlige skoler, der den nevnte delen av middelklassen unndrar seg problemskolene. En norsk leser fristes til å tenke komparativt: I Norge tror mange at vi har enhetsskole, særlig tror de det rundt Ullevål Hageby i Oslo, i gangavstand til Blindern, der mor er flittig opptatt av å skrive artikler om mangfoldet hun ikke lever i. I Norge er dette et lite miljø, som er lett identifiserbart. Tyskland er strukturert rundt denne sosiale forskjellen: noen nyter godt av internasjonalisering, noen andre betaler regninga. Det er klasseanalyse opp og ned i mente i Wagenknechts bok, noe våre hjemlige samfunnsforskere også var opptatt av tidligere, før etnisitet og kjønn tok dem. (Dog med noen hederlige unntak, det må sies.)

Skurken i fortellingen er venstreliberalismen. Det er de selvopptatte individ-dyrkende personene, som har godt grep om det grønne partiet, så vel som Die Linke. Wagenknecht kaller det strengt tatt venstre-ill-liberalismen, for det er en intolerant lære. Og der treffer hun midt i eget parti, midt i den akademiske kultur og midt i de bedrevitende menneskers lære om at de ikke tåler annet enn eget språk, at de føler seg fram til et mangfold av identiteter og så videre. Det er den følende og snakkende klassen av selvopptatte egoer, som har dannet et kollektiv. Det er lett å forstå at dama er blitt upopulær i eget parti, lett også å forstå at boken hennes er blitt lest av mange utenfor hennes eget miljø.

Kapitelet om innvandring er noe underlig. Det fattige syd subsidier det rike nord, forteller forfatteren. Nå ja, en og annen lege fra Syria, annet helsepersonell fra Filipinene, for all del. Hva hun ser bort fra: hvorfor flykter folk fra det vi tidligere kalte den 3. verden? Diktaturer, intoleranse, dogmatisk islam. Mange av migrantene jobber hardt og er billig arbeidskraft, liberalismen og kultur-venstre jubler samstemt. Konkurransen underst i arbeidsmarkedet er nådeløs, men det angår ikke kultur-venstre.

Fornøyelig nok minner forfatteren oss om noe som man fra liberalistisk hold tror på: at markedets usynlige hånd skulle ordne alt for oss. Men den klassiske økonomen Adam Smith var ikke naiv, han var en moral-filosof og skrev at for at markedet skal virke, trenger man moralske holdninger og regler. Wagenknecht kritiserer mennesketypen homo economicus, noe som langsomt får gjennomslag, selv i økonom-kretser.

En ting er de enige om, skriver Wagenknecht, de økonomisk-liberalistene og venstre-liberalistene: Nasjonalstaten er bare i veien. Den er en gammel ide; ikke tidsriktig for å løse dagens problemer. Eller? Kanskje var og er det en vi-følelse der som kan minne oss om fellesskapet? Hvorfor ikke heller ha et Europa av suverene demokratier, som hun skriver?

Her er forfatteren inne på noe flere akademikere har påpekt: demokratiet må ha en geografi. Det er vel knapt EU? Nasjonalstaten er sannsynligvis verdt en ekstra runde med diskusjoner, uten at man må bli nasjonal egoistisk av den grunn.

Wagenknecht argumenterer også for de-globalisering. Det vil gjøre oss rikere og gi oss mer kontroll. Kamp mot lønnsdumping og utnytting, det er Wagenknechts program, og her må man ikke være venstreorientert for å være enig. En del av de «dumpede» er det nye tjenerskapet til den tilfredse – og venstreorienterte – middelklassen, så også her er Wagenknecht lite populær blant mange partifeller. Siste kapitel er en betimelig advarsel mot overvåkningskapitalismen, der ymse globale firmaer gjør oss sårbare og til en del av et evig datagrunnlag for informasjon. Hun slår et slag for ikke-kommersielle digitale plattformer med offentlig tilgjengelig Software. Pen tanke, men er det mulig? Lagring av individuelle data bør forbys, foreslår hun videre. Oppmuntrende at dette kommer fra ytterste venstre, det burde jo komme fra liberalt høyre-hold. Vår egen norske høyreside er mer opptatt av friksjonsfritt samarbeid med Kina og ellers et godt forhold til google og facebook og hva det måtte være.

Med denne boken sprenger Wagenknecht seg i alle fall delvis ut av et høyre-venstre-skjema. Leseren forstår godt hvorfor Wagenknecht ikke er populær i partiet lenger, hun har avkledd venstre-liberalistenes egoisme og selvopptatthet.

Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogram – für Gemeinsinn und Zusammenhalt, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 345 sider

Tittel fritt oversatt til norsk: «De selvrettferdige: Mitt motprogram – for fellesskapsånd og samhold»

