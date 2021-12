annonse

annonse

Senterpartiets parlamentariske nestleder, Geir Pollestad (Sp) angrer ordbruken.

– Jeg formulerte meg nok litt feil. Jeg burde ha skrevet at de har en menneskefiendtlig politikk. Ikke at de er et menneskefiendtlig parti, sier Pollestad til NRK.

Karakteristikken kom etter at opposisjonspartiene kritiserte strømpakken regjeringen la fram lørdag.

annonse

MDG mener regjeringen premierer strømsløseri. Det fikk Pollestad til å legge ut følgende melding på Facebook.

– Det er viktig å få på plass en ordning som avhjelper de høye strømprisene for folk i desember – mars. Når MDG er imot, og Høyre mener det kommer for sent, så er det gode tegn. MDG er rett og slett et menneskefiendtlig parti, og kritikk derfra er gull verdt, skriver han i innlegget.

Pollestad sier til NRK at han og MDG stort sett er uenige i de fleste saker, men at han ikke burde ha brukt de ordene i innlegget.

annonse

Les også: MDGer: Politikere driver ikke med svik eller tilhører globalistiske eliter

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474