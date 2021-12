annonse

Å følge med på strømmåleren kan gi folk søvnløse netter denne vinteren. Men nesten ingen binder strømprisen.

Dersom en familie med et forbruk på 16.000 kilowattimer hadde inngått en ettårig fastprisavtale i januar, ville de betalt rundt 30 øre per kilowattime gjennom året, pluss moms. Spotprisen har havnet på 70 øre per kilowattime i snitt i Sør-Norge. Inkludert moms blir dermed differansen 8.000 kroner, ifølge et regnestykke bransjeorganisasjonen Energi Norge har satt opp for NTB.

– Over tid har spotprisavtalene vært de rimeligste. Men folk som ønsker større forutsigbarhet i økonomien, bør vurdere å velge fastprisavtale. Da slipper du å bekymre deg for slike prissjokk som vi har sett i vinter, men betaler normalt noe mer enn børsprisen om sommeren, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Det er varslet historisk høye strømpriser gjennom vinteren.

– De beste tilbudene får man normalt i sommerhalvåret og ikke når prisen er på topp som nå, påpeker han.

Forbrukerrådet har lenge anbefalt folk å ha spotprisavtale – med mindre man trenger forutsigbarhet.

