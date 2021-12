annonse

Bjørn Lomborg tok en prat med Resett i forbindelse med utgivelsen av den norske oversettelsen av hans bok Falsk alarm – hvordan klimapanikk koster oss titusener av milliarder kroner, skader de fattige, og ikke bidrar til en bedre verden. Han gav sitt perspektiv på naturvern, hvilke tiltak for å redusere CO 2 -utslipp som fungerer best i praksis, og hvordan mediene tegner et vrengebilde av verdens tilstand.

Han løfter frem forskning på nye energikilder som det beste vi kan gjøre for å få ned utslippene av CO 2 i det 21. århundre.

– Verden er avhengig av fossile energikilder, og det vil vi fortsette å være i lang tid fremover, med mindre vi får bedre innovasjon. Vi må investere i forskning og utvikling av grønn energi. Det er helt opplagt at sol og vind er to av løsningene, men teknologien som eksisterer på det området nå er ineffektiv, så vi må investere i forskning og utvikling av neste generasjon.

– Alle alternativer må utforskes

– For å si det enkelt: Setter du opp tusen vindturbiner, blir du bedre på å lage dem, men du trenger ikke sette opp en million av dem. Det burde du vente med til du har utviklet en type vindturbin som er bedre. Det vi gjør nå er å sette opp altfor mange som ikke er effektive nok, istedenfor å forske på å lage neste generasjon, og så den neste, helt til teknologien har blitt så god at det er den folk vil bruke. Når vi investerer i sol- og vindkraft nå, går cirka 6 prosent til forskning. Vi burde heller investere 90 prosent i forskning. Nå bruker vi over 90 prosent av investeringene på ineffektiv teknologi.

Lomborg understreker at vi må forske på alle mulige alternativer til fossile energikilder, ikke bare sol- og vindkraft.

– Det ville være umåtelig dumt om alle bestemte seg for at hydrogen er fremtiden, og vi begynte å bruke alle pengene våre på det uten å se på noen andre løsninger. Politikere har en tendens til å gjøre nettopp det: Plukke ut én favoritt og gå for den i fire år, til noen andre kommer og går for noe annet i fire år. Forskning er veldig billig sammenlignet med det meste, så vi burde utforske alt fra sol og vind og batterier til fusjon og fisjon og karbonfangst og alt annet. For vi trenger bare at én teknologi, mest sannsynlig noen få, blir billigere enn fossile brensler, for at det blir disse teknologiene som forsyner oss med kraft i resten av det 21. århundre.

Karbonavgift

Lomborg mener at karbonavgift er en god idé som vi bør iverksette som best vi kan, men understreker at det bare vil løse en liten del av problemet.

– Selv om alle land i verden innførte karbonavgift i tråd med anbefalingene, ville det bare redusert en liten del av den globale oppvarmingen. Men det er definitivt en del av løsningen. Enhver økonom vil fortelle deg at det er effektivt, så la oss gjøre det, men la oss ha en realistisk tilnærming til hva vi faktisk kan oppnå og ikke bli besatt av karbonavgiften.

– Vi burde ha som retningslinje som alle land forplikter seg til å følge, at vi starter med en CO 2 -avgift på rundt 20 dollar og deretter sakte øker den til 100-150 dollar innen slutten av århundret. Det er en tilstrekkelig forsiktig og gradvis økning til at man kan se for seg at regjeringer faktisk gjennomfører det. Politikere som innfører en avgift på 150 dollar i løpet av ett år, vil bare bli kastet ved neste valg. Vi må også erkjenne at noen land ikke kommer til å følge retningslinjene. USA kommer sannsynligvis aldri til å innføre noen karbonavgift. Kina og India kommer til å doble skattetrykket hvis de innfører en slik avgift, og vi kan ikke forvente at befolkningen i disse landene kommer til å akseptere det. Det vi kan forvente, er at noen land følger retningslinjene, noen følger dem halvveis, andre land ikke i det hele tatt. Slik kommer det til å bli i praksis. Men vi bør oppfordre alle land til å innføre en karbonavgift i tråd med anbefalingene. Jo flere som gjør det, jo bedre.

Økonomisk vekst og naturvern



– I boken argumenterer du for at vi vil kunne håndtere klimaendringene bedre i fremtiden fordi vi kommer til å være rikere. Men du tar ikke i betraktning hvor skadelig denne økonomiske veksten vil være for naturen. Og da snakker jeg ikke om CO 2 eller temperaturøkning, men om rovdrift på naturressurser. Den forventede økningen av global gjennomsnittsinntekt til 450 prosent av dagens nivå i år 2100, som du bruker som argument for at verden vil bli bedre selv om temperaturen øker med 4 grader, vil innebære en massiv rasering av urørt natur.

– Du har rett i at dette ikke er inkludert i modellen, jeg gjentar bare FNs scenarier i den sammenhengen. Men vår erfaring er at når mennesker blir rikere, krever de flere miljøgoder, de verner mer skog og biologisk mangfold. Hvis du er fattig, bryr du deg ikke om miljøet, ikke fordi du egentlig gir blaffen, men fordi du har viktigere ting å tenke på. Du hugger ned regnskog hvis du ikke har noen annen mulighet til å brødfø familien din, du gjør det ikke hvis du er rik. Det er svært sannsynlig at vi vil ta bedre vare på planeten vår når vi er blitt rikere.

– Du blir rik av å hugge regnskog. Og etter at du har blitt rik, vil du verne skogen du ødela.

– Det er sant. Men jeg synes det er ekstremt hyklersk at Europa har hugget det meste av sin egen skog og blitt rike av det, og så sier til verdens fattige at de ikke kan gjøre det samme. Det er greit hvis vi vil betale for all skogen i de fattige delene av verden, men det gjør vi ikke, ikke engang Norge, dere betaler en milliard for et lite stykke land og føler dere gode, men det betyr bare at de hugger all den andre skogen rundt.

– Så veksten du snakker om som skal redde oss, vil bety nedhugging av skog i Sør-Amerika, India, Kina … Vi må ødelegge naturen for å bli rike nok til å ta vare på naturen.

– Hvis du spør folk hva de liker, er det ikke den opprinnelige skogen. Det er ikke åpenbart at fremtidens mennesker kommer til å si at de vil at hele Europa skal være ugjennomtrengelig, mørk skog. De vil ha stelt skog nær der de bor, som barna deres kan leke i. De vil også ha noen områder som er naturreservater, men ikke alle. Poenget mitt er at miljøet kommer til å være bedre i fremtiden, men på den måten som mennesker oppfatter som bedre.

– Så prisen vi betaler for økt velstand, er at mye av den ville naturen forsvinner.

– Det er prisen Europa har betalt. Og jeg hører ingen i Europa si at de vil ha store, ville områder tilbake. Man snakker om å ha litt ulver, men ikke hvis det er problematisk. Vi vil bare ha litt av det. Mye av den ville naturen kommer til å bli erstattet av mer urbanisert natur som på mange måter inneholder mer biomasse – for mer CO 2 i atmosfæren fører faktisk til mer biomasse – og mer biologisk mangfold, men en annen type biologisk mangfold. Jeg tror ikke vi har noen gode grunner til å si at det ene er bedre enn det andre. Men hvis du mener at den opprinnelige, ville naturen var bedre, får du bla opp pengene det vil koste å bevare den, for du kan ikke si til fattige mennesker at de ikke kan øke sin levestandard fordi du liker regnskogen de bor i nærheten av.

– For de fattige menneskene som bor i nærheten av vill natur, vil heller slutte å være fattige enn å bevare naturen?

– Ja.

– Mediene plukker ut skrekkhistorier

Lomborg mener at mediene ikke informerer publikum godt om verdens nåværende tilstand og hva vi har i vente i fremtiden, fordi de plukker ut skrekkhistorier som til sammen danner et feilaktig bilde av situasjonen.

– Modellene de bruker for å forutsi fremtiden, tar ofte ikke med menneskers tilpasning til klimaendringene, og det må åpenbart med om du skal fortelle folk hva som mest sannsynlig kommer til å skje. Dessuten har vi en dynamikk der den verste modellen vinner. Har du en modell som sier at alle kommer til å dø, og tyve modeller som sier noe annet, gjett hvilken som kommer på førstesiden? Å bare formidle skrekkscenarier, er ikke en god måte å informere oss på.

– Ta branner, for eksempel. Vi vet at antall branner har sunket globalt. Likevel får vi inntrykk av at antall branner øker dramatisk, fordi mediene bare fokuserer på de områdene der det er flere branner. Det er slik all nyhetsformidling fungerer. Du rapporterer ikke fra steder der ingen har brutt seg ut av fengsel, du rapporterer om det ene stedet der noen har klart å rømme. Men det skjer veldig sjelden, så du behøver ikke å være bekymret hele tiden for at noen skal bryte seg ut av fengsel.

